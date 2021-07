Devet igrica koje garantuju sjajnu zabavu u krevetu

Ko kaže da igrice nisu za odrasle taj sigurno nikada nije svoju nezrelu, sexi ideju sproveo u djelo.

Brakovi i duge veze često zapadaju u rutinu, u svakom smislu, a najbolnija je pak seks rutina. Ukoliko je i vaš brak u krizi, pokušajte da ga oživite uz pomoć malih igrarija i nestašnih djela u krevetu.

Vrlo često nakupljene frustracije mogu lako biti riješene, pogađate- u krevetu! Realno gledajući, naš dragi krevet jedino je mjesto na svijetu koje nas regeneriše kroz san, ali nam može pomoći da se izborimo i sa mnogim drugim problemima.

Naime, uvijek ima prostora za začine- posebno kada se "kuva u dvoje"! I upravo zato za sve slatkoljupce donosimo devet ideja za "vruće" noći!

Seks igra broj 1 – "Štoperica"

Potrebno vam je: mobilni ili laptop ili jednostavno stari dobri sat - birajte

Pravila igre: Izaberite vremenski interval, za početnike 20 minuta će biti dovoljno, ali ipak, izbor je na vama. Koliko god minuta bilo u igri nikako, ali nikako ne dozvolite da do penetracije dođe prije, u tome je čar igre.

Većina parova svodi svoju predigru na minimum, što je ogromna greška. Predigra je najslađi aperitiv prije glavnog obroka, ono zbog čega se seksulna glad penje do vrhunca.

Igra "Štoperice" fokusira nas na onaj dio priče koji je nekada bio tako sladak, onaj dio kada se dvoje ljudi još ne poznaje toliko dobro, a privlačnost je nevjerovatna.

Iznenađujuće je kako usporavanje mijenja stvari. Postaćete zaista kreativni! Zaista ponovno zagrijani!

Seks igrica broj 2 – "igra s povezom na očima"

Potrebno vam je: šal, marama ili brushalter – opet imate izbor

Pravila igre: Partneru se, naravno na oči, stavlja povez, koji ste sam izabrali. Kada je taj dio odrađen ostatak je zapravo na vama. Odvedite ga do kreveta.

Sada se igra svodi na vruću predigru. Krenite lagano, poljupci, dodiri, polagano, brzo, nepromišljeno…Neka partnerovi uzdasi budu vaša zvijezda vodilja.

To što on ne može da vas vidi ima posebne čari: povećava se senzualnost, odnosno osjetljivost na dodir i ranjivost zbog datog povjerenja.

Oba efekta su snažni afrodizijaci, koji zajedno mogu da stvore seksualnu eksploziju.

Seks igra broj 3 – "Uhvaćeni ste"

Potrebno vam je: sexy lisice ili kravata – igra je zaista fleksibilna

Pravila igre: Iskoristite gore navedene igračkice i zavežite partnera za krevet i noge i ruke, naravno, mora biti potpuno nemoćan kako biste ga pošteno "iskoristili".

Ovo je jedna od najerotičnijih seksualnih igrica, jednom partneru ostavlja potpunu prevlast i kontrolu dok drugog stavlja u poziciju bespomoćnosti. Ne samo što produbljuje povjerenje i strast već nabija seksualnost do maksimuma!

Seks igra broj 4 – "Masažer"

Potrebno vam je: peškir, ulje za tijelo

Pravila igre: Ovo je jedna od seksualnih igara koja iako vatrena, zapravo je i vrlo romantična i senzualna. Prvo "bacanje" svodi se na to da partneru priuštite jednu slasnu i erotičnu masažu, krenite od vrata, leđa pa kuda vas vaše ruke i požuda odnesu.

Tenzije od obaveza padaju, a one seksualne prožimaju tijelo, peškiri su na podu odlična podloga kako bi uživali nesmetano bez brige da ne zamastite posteljinu.

Seks igra broj 5 – "Mladost-ludost"

Potrebno vam je: automobil i mašta

Pravila igre: "Obucite" uloge. Nebrojeno je američkih filmova u kojima je sexi crveni kabriolet jedno od mjesta glavnih dešavanja nakon maturskih večeri. Stoga, zašto se ne okušati i u glumi ili pak za malo razigranije prisjetiti mladih dana.

Upalite svoj "kabrolet" bilo da se radi o kojem god vozilu na četiri točka, odvezite ga na neko mjesto gdje možete biti sami ili pak na, možda, vaše "staro mesto" i pustite mašti na volju.

Odlično je što možete doslovno podijeliti uloge i ne samo uživati u luksuzu malog zadihanog prostora već i saznati partnerove skrivene želje i željice koje se možda sa svojim imenom i prezimenom u krevetu na svojoj stalnoj adresi ne bi nikada usudio izreći.

Igrica broj 6 – "Bezobrazne karte"

Potrebno vam je: špil karata, štoperica

Pravila igre: Svakoj boji dodelite sexi značenje; npr. herc znači ljubljenje, od manje prema većoj karti ljubljenje na različitim mjestima, tref neka recimo označava sexi masažu, pik može biti stimulacija rukama, a karo- karta u tom znaku od najniže prema najvišoj može označavati od oralnog seksa pa do kakvog god ga poželite, ovu igra je iza zatvorenih vrata, stoga uživajte.

Odredite trajanje svake radnje po karti i pridržavajte se pravila ili nemojte i u tome ima nešto slatko.

Seks igra broj 7: – "Poker na skidanje"

Potrebno vam je: karte za poker i nešto garderobe

Pravila igre: Pošto su karte već napolju evo još jedne zabavne igre za odrasle. Sjedite za sto, nabacite svoju "facu za poker" i zaigrajte najdražu igru u Las Vegasu, a ulog neka bude vaša odjeća. Onaj tren kada ostanete bez nje u glavi ćete imati već 10 scenarija koji se moraju odigrati.

Seks igra broj 8 – "Istina ili izazov"

Potrebno vam je: maštovita pitanja i još maštovitiji izazovi

Pravila igre: Iskoristite priliku da upoznate najdublje seksualne fantazije i želje vašeg partnera. Dozvolite sebi da priznate stvari koje inače nikada ne biste i odradite izazove koje takođe nikada ne bi.

Skinite okove! Istina ili izazov nije samo igra koju ste igrali u srednjoj školi. Stručnjakinja za seks Dr. Ava Kadel, autorka knjige "The power to mindful love and sex" naglašava da ova igra može za ljubavni par značiti mnogo smijeha, zabave i bezbrižnog seksa, piše Krenizdravo.hr

Sexy igrica broj 9 – "Ovo znači rat!"

Potrebno vam je: pernati jastuk, pokrivač, vaše zaigrane ruke-opet, izbor je na vama

Pravila igre: Ah, ljubav i rat, sve je dozvoljeno, zar ne? Stoga, dohvatite svoj jastuk i krenite u napad! Vaše ljubavno oružje jest mekani, pufnasti jastuk za udarce uz gormki smijeh i vaši prsti za golicanje i još više smijeha.

Uživajte u ovome koliko god je moguće, prelijepo je kako dvoje ljudi smijeh pretvara u jednu čistu simfoniju užitka. Ova igra povezuje seksualne odnose sa zabavom, veseljem i ludovanjem, a za to nikada nije kasno.

Sve ove igrice zaista imaju varijacija i možete se poslužiti sredstvima koje imate pri ruci, razbuktajte strast, nasmijte se i uživajte, trenutke koje provedete s partnerom u bezbrižnosti najljepši su trenuci, to su oni koji traju i nasmijaće vas kad to budete najmanje očekivali.