Devet načina da učinite da seks traje duže

Iako svi ponekad volimo dobri stari seks na brzaka (ključna riječ u toj rečenici je ponekad), s vremena na vrijeme bismo svi voljeli da traje duže. Ali koliko duže? Bitno je da si postavite realna očekivanja što se tiče trajanja vašeg seksa, a ovi vam podaci trebalo bi da vam pomognu da redefinišete pojam “realna očekivanja”.

Dakle, prema istraživanjima, čak 45 odsto muškaraca svrši unutar prve dvije minute. Stoga vas sada ne bi trebalo iznenaditi da prosječni seks (bez predigre) traje 5,4 minuta.

Drugo istraživanje je otkrilo kako većina parova smatra “adekvatnim” seks od tri do sedam minuta, a “poželjnim” seks od sedam do 13 minuta. Ako ste se nadali polusatnom maratonu, možda je ovo dobar trenutak da snizite očekivanja. Ipak, ako želite produžiti seks, ovo su savjeti stručnjaka kako doći do tih bonus minuta!

1.Meditacija Doktori kažu da su vježbe disanja i meditacije dobre za samokontrolu ejakulacije.

2.Prsten za penis Zadržava krv u penisu, a to nekim muškarcima pomaže da izdrže duže.

3.Prebacite fokus na sebe Ako vaš partner postaje preuzbuđen, to je dobar trenutak da se posveti vašem užitku (i malo smiri)

4.Uđite u formu Ako ne postoji medicinski razlog, možda se samo trebate više seksati da bi on imao “kondicije” da duže izdrži.

5.Produžite predigru Neće nužno produžiti čin seksa, ali će vam se barem činiti kao da je duže trajalo.

6.Masturbacija prije seksa Ako već jednom doživi orgazam, drugi put bi mu moglo trebati više vremena.

7.Poseksajte se opet Nakon vašeg klasičnog kratkog seksa se poseksajte opet, drugi put će duže trajati…

8.Koristite deblje kondome Ako mu je ovako preintenzivan osjećaj, možda to pomogne

9.Natjerajte ga da ide na jogu i pilates Jačanjem zdjeličnih mišića povećava kontrolu nad svojom ejakulacijom

Ozbiljno, razmislite o tome.

(Ljepota&Zdravlje)