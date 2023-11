Devet najčešćih razloga zbog kojih se parovi razvode

Nemar je jedan od najčešćih razloga za razvod, a istraživanje sprovedeno nad 1.000 razvedenih učesnika otkrilo je šta najčešće uzrokuje svađe među partnerima.

1. Nekompatibilnost oko moralnih vrednosti

Zajedničke vrijednosti su temelj svakog zdravog odnosa. Prije ulaska u ozbiljnu vezu ili brak, potrebno je da provedete dosta vremena razgovarajući, kako biste uvideli koliko ste slični, a koliko različiti. Ukoliko ste vi previše liberalni, a vaš partner sa druge strane konzervativan, onda će postojati poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju. Međutim, ne mora nužno različitost da vodi ka svađi i razvodu, mnogi parovi su prevazišli bračne krize razumevanjem i kompromisima.

2. Brak u ranoj mladosti

Ulaženje u brak u ranim dvadesetim ume da rezultira razvodom, jer se partneri još uvijek nisu dovoljno upoznali i kasnije uvide da su apsolutno različiti i da je to bio pogrešan izbor. Takođe, dešava se da ljudi pronađu pravu osobu u mlađem dobu sa kojom se odlično slažu i sa kojom su se povezali, ali ih druge stvari opterećuju kao što su: želja za novim iskustvima, karijera, otkrivanje svog identiteta i sazrevanje. Brak je ozbiljna zajednica i ne treba ulaziti u nju ishitreno, ako još uvijek niste spremni. Ali ukoliko ste našli pravu osobu, potrudite se da sačuvate odnos. Uz dogovor je sve moguće riješiti, zajedno možete da stvarate nova i uzbudljiva iskustva. Moguće je da imate i karijeru i porodicu.

3. Nedostatak intimnosti

Oko 30 odsto parova izjavilo je da ih je nedostatak intimnosti dovelo do razvoda. Intimnost ne obuhvata samo seksualnu bliskost, već i emocionalnu, kao i međusobno poštovanje. Duge veze često znaju da upadnu u određeni vid monotonije i rutine. Partneri kreću da se osjećaju više kao cimeri, nego kao ljubavni par. Da biste riješili ovaj problem, neophodno je da iskreno porazgovarate. Jasna i efikasna komunikacija o vašim potrebama, željama, emocijama i unutrašnjim mislima gradi most bliskosti između vas i partnera. Bitno je da se fokusirate jedno na drugo. Možete da začinite odnos odlaskom u noćni provod i da se vratite zavođenju sa početka veze.

4. Nevjerstvo

Veliki procenat parova se razvodi zbog preljube. Najvažnije je da se utvrdi uzrok zašto je do toga došlo, jer očigledno nešto u odnosu nije valjalo. Prevara je samo vrh ledenog brega. Ukoliko partner ne osjeća krivicu i ponaša se kao Kazanova, onda to znači da je duboko nesiguran u sebe i da će svaku narednu osobu varati sa kojom bude bio, kako bi sebi podigao samopouzdanje. Međutim, ima slučajeva gdje nevjerstvo nastupi neplanirano, kod partnera koji su se udaljili jedan od drugog. U tom slučaju, ako partner osjeća grižu savjesti i ako prevarena osoba smogne snage u sebi da oprosti i da pruži drugu šansu, onda je moguće obnoviti napukao odnos. Svakako to podrazumijeva dug proces izgradnje narušenog povjerenja, zacjeljivanje rana i emocionalnog povezivanja.

5. Učestale svađe

Negativna energija i nesuglasice često dovode do razvoda. Naravno, niko ne želi da živi u toksičnoj atmosferi i da tako provede svoj život. Odlazak kod bračnog terapeuta je dobra ideja za parove koji se često svađaju. Potražite uzrok vaših nesuglasica kako biste mogli da nađete adekvatan kompromis i rešenje.

6. Stres oko finansija

Svi smo svedoci koliko je naporno i teško u modernom, instant dobu obezbeđivati egzistenciju. Mnogi ljudi rade poslove koje ne žele kako bi zaradili novac i onda se stvaraju frustracije. Sa druge strane, postoje ljudi koji rade ono što vole, ali nisu dovoljno plaćeni. Kada naiđu krizni periodi, parovi kreću međusobno da iskaljuju bes i nervozu. Nemaju ni vremena ni uslova da odu negde na odmor gdje bi mogli da se napune lijepom energijom i onda odnos posmatraju iz jedne sasvim omračene prizme. Rješenje je da u tom slučaju pronađete trenutke sreće u malim stvarima, kao što su šetnje parkom, duhoviti razgovori ili gledanje filmova. To će vam pomoći da se ponovo zbližite, a onda u miru možete da napravite organizaciju finansija, kako biste taj krizni period prebrodili7.

7. Različiti modeli roditeljstva

Odnos među partnerima se mijenja kada dobiju dete, jer svu pažnju usmjeruju ka njemu i zapostavljaju sebe. Različita mišljenja i pogledi kako bi dijete trebalo da se odgaja dovode do sukoba koji na kraju rezultira razvodom. Najbolje je da posvetite pažnju jedno drugom i da pronađete kompromis kojim ćete oboje biti zadovoljni. Da dođete do dogovora da se primjenjuju i vaše i partnerove tehnike vaspitanja.

8. Miješanje partnerovih roditelja

Ovo je isto jedan od razloga zašto se ljudi razvode. Miješanje roditelja u partnerski život može da prouzrokuje dosta problema i svađa. Ne dozvolite da vam se roditelji miješaju u život, staloženim razgovorm im objasnite da nemaju pravo to da rade i bitno je da svom partneru pružite podršku. Što se tiče partnerovih roditelja, najbolje je da imate kulturan, ali distanciran odnos sa njima, na taj način obezbjeđujete sebi mir.

9. Neposvećen i ravnodušan odnos

Emocionalna distanca i izbjegavanje odgovornosti je razlog zašto se parovi razvode. Niko ne želi pored sebe osobu koja se ne trudi da radi na odnosu i koja je ravnodušna prema svemu. U ovom slučaju partneri treba da ponovo potvrde svoju posvećenost vezi i postave zajedničke ciljeve. Otvorena komunikacija o strahovima može pomoći oko savladavanja sumnji i neizvesnosti, prenosi Super žena.

