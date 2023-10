Dosada u krevetu? Isprobajte ove korake za bolji seks

Seksualna aktivnost dokazano jača vašu vezu, već smanjuje stres, rizik od srčanih bolesti i rizik od raka prostate za 20 odsto kod muškaraca.

Ono što je najvažnije, vaše vrijeme u krevetu mora biti zabavno i morate se osjećati dobro. Pokušajte da se ne opterećujete ​​time koliko često imate seks - bitan je kvaliteta, a ne kvantitet. Archives Of Sexual Behavior otkriva je da prosječna odrasla osoba ima seks 54 puta godišnje, dakle otprilike jednom nedjeljno, prenosi The Sun.

Limor Gottlieb, doktorica i istraživačica veza, kaže: „Normalno je da strastven, fantastičan seks nestane u dugotrajnim vezama. Zato vas idealizovanje seksa može pripremiti za neuspjeh. Takođe, ako prolazite kroz stresno razdoblje, malo je vjerojatno da će to biti visoko na vašoj listi obaveza. Umjesto težnje za savršenstvom, cilj treba da bude zabava i postizanje užitka“.

Isprobajte ovih sedam savjeta i prepustite se iskrama u krevetu

Čitajte

Uranjanje u erotske romane može vam pomoći da otkrijete šta volite u krevetu i kako da to tražite tokom seksa. "Čitanje jedno drugome može vam pomoći da razumijete svoje seksualne želje i saznate kako ih vaš partner može zadovoljiti. Kada se seksualni ideali ostvare, vaš će se seksualni život vjerovatno poboljšati", kaže Barbara Santini, psihološkinja i savjetnica za veze na Peachesandscreams.co.uk. “Pošaljite svom partneru poruku sa sadržajem iz erotskog romana tokom dana, kada ste odvojeni ili na poslu, kako biste izazvali uzbuđenje. „Slanje poruka seksualnog sadržaja je dobar način da istražite seksualnu maštu sa svojim partnerom. To može povećati seksualno zadovoljstvo i podstaknuti bliskost”, nadodaje Barbara.

Limor dodaje: “Isto važi i za parove koji rade od kuće. Iznenadite svog partnera seksi slikom ili koketnom porukom tokom dana - posebno će im biti uzbudljivo ako dobije poruku dok su na dugom, dosadnom Zoom pozivu".

Pričajte o svojim željama i potrebama

Zvuči jednostavno, ali glasno dijeljenje vaših želja i potreba, osim onoga što nedostaje u krevetu, može stvarno da preokrene stvari kada je u pitanju seks jer može biti teško otvoriti se u spavaćoj sobi. „Najbolje je da se vaš partner ne osjeća kao u zasjedi. Recite svom partneru davam treba razgovor s njim i neka vam on kaže je li spreman ili predloži kada će biti spreman za razgovor“, kaže Barbara. Dodaje da bi razgovor trebalo započeti hvaljenjem svog partnera za stvari koje radi i govori – u spavaćoj sobi i izvan nje, a koje vas čine srećnima.

“Zatim, dajte svom partneru do znanja kako se osjećate, bilo da ste tužni, usamljeni, nepovezani, zabrinuti ili frustrirani. Recimo da se osjećate nepovezano. Razmislite o tome šta nedostaje da biste se osjećali blisko sa svojim partnerom – i dajte im do znanja. Zatim, razgovarajte o tome kako vaš partner može da zadovolji vaše potrebe. To bi moglo biti više večernjih izlazaka ili samo da 10 minuta nakon što su djeca otišla na spavanje razgovarate o svom danu, umjesto da odmah uključite TV. Ovdje ćete možda morati da pregovarate kako biste se oboje osjećali prijatno dok radite na rješenju", dodaje Barbara.

Budite glasni

Tokom seksa može pomoći ako podijelite ono u čemu stvarno uživate i čega želite više. Pippa Murphy, stručnjakinja za seks i veze na Condoms.uk, kaže: „Ako niste otvoreni o tome šta je dobro, a što ne, malo je vjerovatno da će bilo koje od vas dvoje moći da postigne onu vrstu užitka koju želite. Dakle, pobrinite se da oboje budete glasni tokom seksa“. Dodaje da pokušate da koristite riječi kao što su 'jače' ili 'sporije' kako bi vaš partner znao tačno šta vam odgovara.

Radite Kegelove vježbe

„Jako dno karlice vodi do boljeg seksa i dubokih orgazama“, kaže Barbara. Pokušajte da svakodnevno radite Kegelove vježbe sa svojim partnerom, jer žene i muškarci mogu imati koristi od jačanja dna karlice što su zapravo mišići i ligamenti koji čine potporu za bešiku, matericu i crijeva. „Zajedničko izvođenje Kegelovih vježbi ima mnogo prednosti. Za žene će poboljšati opšte seksualno uzbuđenje, a za oboje će olakšati postizanje orgazma. Za muškarce će učiiniti erekciju čvršćom jer poboljšava protok krvi u preponama“, objašnjava Pippa.

Legnite na tlo, podignite, držite i stisnite mišiće zdjelice pet sekundi, zatim se opustite. Ponovite ovo 10-15 puta.

Tražite seks

Upoređivati ​​kalendare kako bi odvojili određeno vrijeme za seks moglo bi da izgleda kao smrt spontanosti, ali je važno - posebno za zaposlene parove koji se rijetko viđaju. „Baš kao što nalazite vremena za vježbanje ili kafu sa prijateljima, morate dodati seks u svoj kalendar. Iako ovo ne zvuči baš romantično, određivanje vremena za intimnost ne samo da stvara uzbuđenje, već takođe obezbjeđuje da seks ostane prioritet u vašoj vezi“, kaže Limor. Krenuti u akciju u trenutku je zabavno, ali raspored možete iskoristiti kao priliku da isplanirate seksi odjeću ili da se bacite na to izvan spavaće sobe – samo pazite da je kuća prazna, prenose Vijesti.me.

