Dva važna pravila za svađanje kojih se svi sretni parovi pridržavaju

Brak koji se temelji na čvrstom prijateljstvu i međusobnom poštovanju može podnijeti i određenu količinu sukoba.

Međutim, kada svađe završe tako da se ne popravlja potencijalna šteta koju su uzrokovale, s vremenom se prijateljstvo i poštovanje, koji su temelji uspješnog braka, mogu urušiti.

Kako bi svađe bile korisne, a da ne nanose štetu vašem odnosu i da nakon njih možete mirno krenuti dalje, bitno je znati dva pravila za svađu kojih se drže sretni parovi.

Svađajte se pošteno i izbjegavajte eskalacije sukoba

Kako objašnjava psihologinja Harriet Lerner, ljudi se u braku često ponašaju tako da im intenzitet ljutnje daje za pravo da kažu bilo što jer su prebijesni da bi kontrolisali ono što će izaći iz njihovih usta. Međutim, svaka osoba može i mora djelovati drukčije i bolje od navedenog.

Dobar je prvi korak sjesti s partnerom i osmisliti nekoliko pravila pomoću kojih će svađe biti fer. Na primjer, nema deranja, nema nazivanja ružnim imenima, nema prijetnji razvodom...

U idealnom slučaju, u svađama bismo trebali isključiti sve "udarce ispod pojasa" među kojima su okrivljavanje, prozivanje, propovijedanje, moraliziranje, naređivanje, prijetnje, ismijavanje, pametovanje.

Međutim, osim ako vaš partner i vi niste sveci, povremeno će doći do kršenja pravila i argumenti će krenuti u krivom smjeru. Kada se to dogodi, morate uložiti napor da sva ta negativnost ne eksalira. Preuzmite inicijativu i pokušajte smiriti situaciju. To možete učiniti služeći se humorom, dodirom ili jednostavnim odbijanjem da učestvujete u neproduktivnoj razmjeni rečenica.

Rečenica koju možete izgovoriti je: Ako želiš da slušam, izađi iz tog svog debatnog stava.

Kada vaš partner ili vi dobije osjećaj "evo ga, idemo opet", uzmite pauzu i razgovor nastavite nešto kasnije, kada mirnoća prevlada bijes.

Također, nemojte sami sebe mučiti ljutnjom ili tišinom. Umjesto toga, izrazite spremnost za razgovor koji će biti prožet razumijevanjem i poštovanjem.

Slušajte srcem i izvinite se

Lerner navodi kako je parovima najveći izazov razriješiti sukob na način koji će ih zbližiti i dati im osjećaj da ih druga strana vidi, sluša i shvaća. Kako bi takva rješenja sukoba bila moguća, bitno je da radite na sposobnosti slušanja u trenucima kada se pojave razlike.

Partnera je najlakše slušati kada nam govori koliko smo lijepi, zabavni i pametni, međutim kada trebamo primiti kritiku, automatski zauzimamo obrambeni stav.

Od same rečenice "Moramo razgovarati", sposobnost slušanja kod mnogih se smanjuje na veličinu zrna graška.

Općenito, kod većine osoba automatski zadana vrijednost tijekom svađe je da čuju netočne i iskrivljene informacije te pretjerivanja kojih u svađama uvijek ima. Slušamo ih kako bi ih mogli ispraviti i dati svoju stranu priče. Ukratko, slušamo ono s čime se ne slažemo.

Međutim, ako želimo da posljedica svađe ne bude udaljavanje, trebamo izbjegavati obrambeno slušanje.

Idući put kada dođe do svađe pokušajte se fokusirati na stvari s kojima se slažete kako biste pokušali shvatiti što partner želi da razumijete. Zaustavite se kada počnete prekidati i ispravljati partnera, vaditi njegove grijehe iz prošlosti ili raditi bilo što drugo zbog čega će mu se činiti kao da ga uopšze ne slušate.

Prevladavanje "poremećaja slušanja" nužno je i za iskrenu ispriku koja je, kaže Lerner, najbolji alat za popravljanje narušenog odnosa i liječenje "pokvarene" veze.

Zapamtite da samo izgovaranje rečenice "žao mi je", neće nužno pomoći vašem partneru da se opet osjeća mirno i sigurno u vašoj vezi. Iskrena isprika mora uključiti shvaćanje da niste bili u pravu i priznavanje te iste činjenice partneru. Naravno, sve navedeno trebao bi primjenjivati i vaš partner.

I kada shvatite da su potrebne promjene u vašoj komunikaciji, nemojte biti tvrdoglavi. Budite prvi koji će se promijeniti. Vaši napori dovesće do promjene kod oboje i možda će baš oni biti zaslužni za spašavanje vašeg odnosa.