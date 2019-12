Horoskop otkriva jesu li vam "one stvari" stalno na pameti

Jesu li vam "one stvari" stalno na pameti?

Horoskopski znak i te kako može da otkrije koliko ste seksualno biće i koliko su vam "one stvari" važne u životu. Your Tango objavio je koji su to horoskopski znaci uvijek raspoloženi za vruće igrice u krevetu.

Škorpija

Škorpije su poznate po svom seksualnom apetitu. Ekstremno su seksualne, ali koliko god da su pune ovakve energije one neće stupiti u odnose sa bilo kim. Ne, one žele da budu intimne samo sa osobama prema kojima osjećaju i emotiuvnu povezanost. Nije da su u potpunosti protiv prijateljstva sa beneficijama ili protiv veza za jednu noć, ali one više volio da imaju povjerenje u osobu sa kojom stupaju u intiman odnos.

Ovan

Ovnovi su seksualne akrobate Zodijaka. Imaju veliki apetit kada je u pitanju seks i ludi su za njim i nemaju ništa protiv da budu sa nekim nepoznatim ljudima sve dok ih oni privlače. Poznati su kao kraljevi i kraljice seksa na brzaka, jer obično nemaju mnogo vremena za to. Žele da njihove potrebe budu zadovoljene na nekoliko načina i onda idu dalje.

Lav

Veoma su seksualna stvorenja, pogotovo ako je u igri i njihov ego podjednako kao i njihovo tijelo. Zahtevaju od partnera da im otvoreno kaže koliko su dobri i koliko dobro izgledaju. Ne zaboravite najbolji kompliment koji obožavaju, a to je: "Ti si mi najbolji/a do sada!“ ili "Nikad mi nije bilo sa nekim kao sa tobom!“. Velikodušni su ljubavnici i daće sve od sebe da uživate.

(b92)