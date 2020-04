Horoskop otkriva s kojim vam je znakom suđen najbolji seks

Uopšte, u krevetu se najteže slažu vatreni i zemljani te vazdušni i vodeni znakovi Zodijaka. Zemljani znakovi nikad ne preuzimaju inicijativu, dok se vodeni vode emocijama. Iako ne mora biti pravilo, pogledajte šta zvijezde kažu o tome koji su parovi predodređeni za eksploziju strasti.

Ovan

Strastveni i nestrpljivi, ovi ljubavnici seks vide kao ultimativnu zabavu pa i bit ljubavnog odnosa. Preferiraju pravu akciju, a ne nježno vođenje ljubavi, a žele to što žele i žele to odmah. Seksualno su najkompatibilniji s Lavom, Strijelcem, Blizancima i Vodolijom

Bik

Slove kao najsenzualniji od svih znakova, imaju hedonistički pristup seksu i važno im je da je redovan. Obožavaju duge predigre i igrice zavođenja, kao i iščekivanje seksa. Seksualno su najkompatibilniji s Djevicom, Jarcem, Rakom, Škorpijom i Ribama.

Blizanci

Pripadnike ovog znaka važno je prvo mentalno stimulisati, vole seksi i nabrijane razgovore, vole razgovor o samom činu, maštanje, pričanje o fantazijama i ideju da su oni vaša. Seksualno su najkompatibilniji s Vagom, Vodolijom, Ovnom, Lavom i Strijelcem.

Rak

Pripadnici ovog znaka vole osjećaj pripadnosti i sigurnosti, kao i intimnu koja proizlazi iz emocionalne povezanosti, tada im je seks najbolji. Inicijalno sramežljivi, odlični su ljubavnici koji se zaista trude da zadovolje partnera. Seksualno su najkompatibilniji s Bikom, Djevicom, Jarcem, Škorpijom i Ribom.

Lav

Pripadnici ovog znaka pršte od šarma i strasti, a u seksu su inovativni i posvećeni partneru te je s njima samo potrebno prepustiti se i dati im inicijativu. Seksualno su najkompatibilniji s Ovnom, Strijelcem, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

Djevica

Suprotno tome kako djeluju, Djevice su slatke i romantične te ih podsvjesno oduševljavaju zločeste igrice. Seksualno su im najkompatibilniji znakovi Bik, Jarac, Rak, Škorpija i Ribe.

Vaga

Za pravo raspoloženje Vagama treba udvarati i laskati te složiti seksi atmosferu, tada će oni razuzdati svoje strasti. Uzbudiće ih i seksi donje rublje te primamljiv parfem partnera, ali vole i iznenađenja. Seksualno su najkompatibilniji s Blizancima, Vodenjolijom, Ovnom, Lavom i Strijelcem.

Škorpija

Pripadnici ovog znaka poznati su kao najveći zavodnici u horoskopu s velikim libidom. Preziru rutinu, a najviše ugodnosti im izaziva partner koji razmišlja slično kao i oni, pa vole adrenalinske izazove, seks na nesvakidašnjim mjestima, lude poze... Seksualno su najkompatibilniji s Rakom, Ribama, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

Strijelac

Oni koji su u krevetu s pripadnikom ovog znaka znaju da je to iskustvo sasvim različito od svega što su dosad probali. Zadovoljiće partnera i očekivati da on uradi to isto, ali i da to traje satima te zove na još. Seksualno su najkompatibilniji s Ovnom, Lavom, Blizancima, Vagom i Vodolijom.

Jarac

Pripadnici ovog znaka čine se potpuno nezainteresovani, ali čim ih namamite u spavaću sobu pretvaraju se u seks- životinje, koje se tim "zadacima" posvećuju jednako kao i svemu drugome. Privlače ih pametni ljudi koji će ih zaintrigirati riječima, a seksualno su najkompatibilniji s Bikom, Djevicom, Rakom, Škorpijom i Ribama.

Vodolija

Teško je precizno odgonetnuti ove ekscentrike jer im svaki dan odgovara nešto drugo, ali činjenica je kako imaju snažan libido koji se povećava s mentalnom stimulacijom i količinom zavođenja u odnosu, a s pravim partnerima rado će se prepustiti i onome što bi drugi nazvali perverzijama. Seksualno su najkompatibilniji s Blizancima, Ovnom, Lavom i Strijelcem.

Ribe

Pripadnici ovog znaka vole igre dominacije i podređenosti u krevetu, kao i fantazije u kojima su oni bespomoćni te moraju uživati "protiv svoje volje". Što je duži staž odnosa, to se oni više prepuštaju u krevetu i postaju divlji. Seksualno su najkompatibilniji s Rakom, Škorpijom, Bikom, Djevicom i Jarcem.

