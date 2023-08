Horoskopski znaci koji su skloni aferama

Nema izgovora za varanje. Međutim, izgleda da se ova četiri znaka ne pridržavaju pravila vjernosti. Promjenljivi su i vole svježinu. Zbog toga su najčešće uvršteni na spiskove onih koji najviše varaju. U nastavku saznajte koji su horoskopski znaci uključeni.

Kada bi vas neko pitao koji horoskopski znak je najtvrdoglaviji, vjerovatno biste rekli Bik? I izuzetno ljubomorni? Vjerovatno Škorpija. A šta je sa aferama i preljubom – šta mislite ko je vođa? Teško je reći precizno jer se varanje može desiti bez obzira na horoskopski znak. Međutim, astrolozi kažu da su neki znaci skloniji prevari od drugih, a to objašnjavaju time da u astrologiji postoje tri modaliteta, odnosno tri glavne karakteristike znakova. Na primjer, Vage i Jarčevi vole da preuzmu inicijativu, dok Bikovi i Škorpije vole status kvo ili stabilnost. Zbog toga se Bik, Lav, Škorpija i Vodolija smatraju izuzetno vjernim znacima. Oni cijene duboku povezanost i naklonost.

Na drugoj strani nalaze se znakovi koji vole da 'lutaju'. Promenljivi su i vole svežinu. Zbog toga su najčešće uvršteni na spiskove onih koji najviše varaju. Naravno, ljudska psiha je složena i samo zato što ste vi i/ili vaš partner rođeni pod znacima koje ćemo pomenuti u nastavku, to ne bi trebalo da znači da će se vaša veza prekinuti. Ali generalno, ova četiri znaka su najveći "prevaranti" Zodijaka.

Ovan

Vatrenim Ovnom „vlada“ Mars, planeta akcije, agresije i seksualnosti. Zato astrolozi tvrde da Ovnovi imaju visok libido i da im ljudi i stvari brzo dosade. Ovnovi se brzo zaljube, ali mogu i brzo da odustanu, tako da partneri Ovnova treba da budu na oprezu. Ovaj znak ima tendenciju da bude u iskušenju da isproba nove mogućnosti. Pri tome, on neće ni razmišljati o situaciji već će samo učiniti preljubu. Energični Ovan rijetko razmišlja o posljedicama, a ako se dogodi neka afera, mogao bi da je 'prikrije'.

Blizanci

Blizanci vole da 'lebde' i mijenjaju okruženje. Astrolozi ih smatraju izuzetno sklonim prevari. To je zato što cijene nove stvari, slobodu i fleksibilnost i spremni su da saslušaju svoje skrivene želje. U potrazi za zadovoljstvom, navodno žele da probaju sve što mogu, tako da se sa Blizancima nikad ne zna. Oni će vješto sakriti svoju prevaru ili eksperimentisati sa paralelnim vezama. Naravno, to nije slučaj sa svakim Blizancem, ali je dobro obratiti pažnju.

Vaga

Vaga je romantičan znak, ali može biti i vješt ljubavnik. U životu im je važna ravnoteža, pa su spremni na prevaru kada od partnera ne dobiju ono što žele. Astrologija tako kaže. Nakon afere, obično im je jako žao, ali ipak pokušavaju da održe vezu. Da bi uspjeli, spremni su da sakriju aferu. Za razliku od eksplozivnog Ovna, Vaga previše razmišlja nakon čina jer misli da je to bila pogrešna odluka. Možda čak i pokušaju da negiraju činjenicu da su jednom prevarili nekoga. Na kraju će ipak tražiti stabilnu vezu i romantičan seks.

Riba

A Ribe imaju dvije strane. To nije izgovor (nema izgovora za varanje), ali Ribe su veliki sanjari. Zaneseni su idealnom slikom svijeta – pa čak i ljubavi. Ukoliko ih partner ne zadovolji jer odstupa od njihovih nerealnih očekivanja, Ribe će se usuditi da isprobaju druge opcije. Možda misle da će ih to usrećiti, ali to je rijetko slučaj. Shvatiće da je varanje bio pogrešan put, prenosi super žena.