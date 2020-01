Hrana koja uništava vaš seksualni apetit

​Erekcija je svojevrstan barometar zdravlja za svakog muškarca. Najviše zbog činjenice da zdrava seksualna želja zavisi od optimalnog nivoa testosterona, minimalnog uticaja stresa i odličnog rada kardiovaskularnog sistema.

Ako samo jedan od ovih segmenata zataji, na udaru će biti vaša postojana erekcija.

Jedan od čestih uzročnika ovih muških nevolja je i određena vrsta namirnica. Ovo je list od pet namirnice koje biste trebali izbjegavati, ili u najboljem slučaju svesti na minimum.

ALKOHOL

Povremeno konzumiranje alkohola je prihvatljivo, ali svakodnevno ispijanje ove vrste pića loše će uticati na vaš seksualni život.

Alkohol je depresant i može ometati vezu između mozga i tela, što objašnjava naše ponašanje i “iskrenost” kada popijemo koju čašicu više. Prevelike doze alkohola zaustavljaju protok krvi do penisa, a kao rezultat se javlja loša erekcija. Uz to, alkohol stvara veći osjećaj aneksioznosti a utiče i stvaranja viška kilograma u tijelu. Jedna indijska studija iz 2007. godine otkrila je da se seksualna disfunkcija vrlo često javlja kod alkoholnih zavisnika, i to u čak 72 procenta kroz različite vrste devijacija.

GAZIRANI SOKOVI

Vještački zaslađeni gazirani sokovi takođe spadaju u gategoriju vrlo nezdravih namirnica Visoki procenati kukuruznog fruktoznog sirupa utiču na pojavu različitih erektivnih disfunkcija, navodi se u jednom istraživanju iz Poljske. Uz to, ova vrsta napitaka utiče na stvaranje viška masnih naslaga, pogotovo na stomaku, a to otežava postojanost erekcije.

PRŽENA HRANA

Konzumiranje prevelikih količina namirnica spremljenih u trans mastima po pravilu vodi ka zdravstvenim problemima. Dolazi do pojave plaka u cirkulatornom sistemu što otežava protok krvi u penis. Što više postajete gojazni, to u vašem tijelu opada nivo testosterona a na udaru biće i vaš kardiovaskularni sistem.

KOKICE IZ MIKROTALASNE

Unutrašnji dio kesica u kojima se nalaze kokice sadrži perfluorooktanoinsku kiselinu (PFOA), koja se povezuje sa nastankom kancera testisa, jetre i pankreasa. Postoji jasna veza između PFOA kiseline i seksualnih problema, pa zato drugi put dobro razmislite šta ćete da grickate dok gledate film ili utakmicu.

SOJA

Izoflavoni u soji utiču na dodatno lučenje estrogena u muškom telu, a to svakako nije dobra vest kada govorimo o zdravom seksualnom životu muškarca. Studija sa Harvarda iz 2011 godine je potvrdila ove podatke, tvrdeći da ova biljna namirnica snižava nivo testosterona. Ovi rezultati su se pokazali tačnim, jer su testirani na muškarcima iz delova sveta gde je soja jedan od glavnih prehrambenih sastojaka, kao što je to slučaj sa Japanom.