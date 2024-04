Hrvatska zvijezda filmova za odrasle sprema dosad neviđenu akciju

Zvijezda filmova za odrasle, Hrvatica Marija Zadravec, poznata pod umjetničkim imenom Sweet Mery, koja se okušala i pred malim ekranima u emisiji Zorana Šprajca "Stanje nacije", nedavno je pokrenula svoj modni brend Sweet Mery, a sada je otkrila i kako se odlučila okušati u muzičkim vodama kao DJ.

"U muzičkee vode sam odlučila uploviti jer volim glazbu, volim pjevati. Već me nekoliko ljudi pitalo zašto ne snimim neku pjesmu, i to od poznatih hrvatskih bendova. Sada mi se ukazala prilika da snimim duet sa Antoniom Dobrostalom, on je mlad i jako talentiran i mislim da će to biti super kombinacija. Osim toga, ponuđeno mi je da budem DJ s poznatim Borisom Žibregom, (dj Boky) koji je ujedno i vlasnik domaćeg radija te da s njim imam turneje po diskotekama u Hrvatskoj, Njemačkoj i šire. Poznavajući DJ Bokya očekivanja su velika", otkrila je Marija, koja se podvrgnula i operaciji grudi, ali to nije sve.

Kroz mjesec dana Mariju očekuje još jedna velika promjena, a ona je otkrila za portal "Dnevno.hr" kako je tekao oporavak nakon operacije grudi te koji su joj planovi u ovoj godini.

Naime, popularna glumica u filmova za odrasle dobila je i zanimljivu ponudu jedne televizije.

"Bile su puštene sve emisije koje smo snimili, a za dalje ćemo vidjeti. Uglavnom super suradnja i odlična ekipa. Vjerujem da ću biti više na malim ekranima. Ove godine ću imati emisije sek*ualne edukacije u Sloveniji za jednu televiziju, a emisije će trajati po sat vremena", rekla je Marija.

