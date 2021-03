Idealne poze za muškarce s manjim penisom

Kad je o veličini penisa riječ, predrasuda da je veće bolje i dalje je vrlo raširena, ali to je potpuno pogrešno.

Možda je teže postići orgazam ako vaš partner ima mikropenis, kako se definiše penis koji je u erekciji kraći od 7 ili 8 centimetara. Treba odmah naglasiti da je to stanje vrlo rijetko. U svakom slučaju ključni faktori za dobar seks zapravo su komunikacija, povjerenje, prilagođavanje okolnostima i korištenje onoga što vi i vaš partner imate za postizanje obostranog užitka. Ako je vaš partner među muškarcima koji imaju nešto manji penis, sljedećih šest položaja u seksu će mu pomoći da bolje popuni vaginu te da oboje osjećate veći stupen užitka.

Dvije kašike

Položaj na kojem oboje ležite na boku, vaš partner priljubljen uz vaša leđa i okrenut prema vama je izuzetno intiman i pruža osjećaj duboke povezanosti. Taj će položaj zadržati vašu vaginu uz stidnu kost vašeg partnera tako da između vaših tijela neće biti praznog prostora, što bi kod manjeg penisa pružalo osjećaj da je još manji. Vrući detalj: on ima slobodne ruke da dosegne i poigra se s vašim grudima i klitorisom ili da vas zgrabi za kukove i odredi ritam prodiranja.

Analni misionarski

Mali penis je vrlo "prijateljski" za analni seks jer oko analnog otvora ima mnoštvo izuzetno osjetljivih živčanih završetaka koji mogu pružiti predivan užitak kad su stimulisani, a mali penis može stimulirati to područje bez da uzrokuje ranice, ogrebotine ili izazove bol. Na ovom će vam sigurno zavidjeti oni s većom "alatkom". Isprobajte analni seks u misionarskom položaju jer ćete tako biti okrenuti licem jedan prema drugom, što povećava osjećaj bliskosti. Lezite na leđa i privucite koljena prsima: to će vašem partneru omogućiti da pod odličnim uglom prodre u vas. Stručnjaci preporučuju da pritom prstima uhvatite svoja stopala jer će se u tom položaju postići maksimalna dubina uz istovremeno trenje u području klitorisa.

Doggy stil

Klasična doggy poza inače podrazumijeva da "on radi posao", no u ovom slučaju partner, nakon što prodre u vaginu, treba ostati miran, dok vi preuzimate vodstvo i kontrolu situacije. Pomičući se naprijed-nazad određivaćete brzinu, ugao i dubinu. Ako nemate osjećaj ispunjenosti, možete se sami pomaknuti u kojem god smjeru želite, odnosno za koji mislite da će vas odvesti do vrhunca. Kako biste potencirali osjećaj prisnosti, okrenite glavu prema nazad i uspostavite kontakt očima s partnerom tokom akcije. Ili neka vas obuhvati tako da su vaše grudi u njegovim rukama ili, pak, neka se igra s vašim klitorisom dok se vi krećete naprijed nazad ili kružite.

Obrnuta kaubojka

Okrenete leđa partneru koji leži na krevetu i zatim se spustite na njegov penis klečeći, dok su vam noge usko priljubljene uz njegove. Što su vaše noge priljubljenije, to će se vaš partner osjećati "veći" u vama, naročito ako pritom stegnete mišiće dna zdjelice. Ovaj položaj vam takođe pruža veliku kontrolu nad tempom, dubinom i ritmom akcije. Za osjećaj veće ispunjenosti penisom, možete ispod partnerovih leđa staviti jastuk, što će njemu omogućiti da takođe podiže ili kruži zdjelicom.

Oralni seks

Oralni seks je puno ugodniji ako partner ima manji penis. Ne morate se toliko fokusirati na gutanje i uvlačenje, već se možete posvetiti nekim drugim, predivnim, inventivnim i uzbuđujućim pokretima usnama i jezikom. Možda imate neke pokrete u oralnom seksu za koje znate da ih vaš partner voli, no stručnjaci preporučuju da ne budete predvidljivi. Isprobajte neke nove tehnike, npr. da usnicama "masirate" penis na način kao da njima naizmjence oblikujete slova O-E-O-E. Ili omotajte jezik oko penisa, lupkajte ga vrškom jezika i pritom rukama nježno stimulirajte testise za dodatni užitak.

Noge preko ramena

Ovo je položaj koji misionarski položaj podiže na novi nivo. I to bukvalno. Umjesto da ispružene noge na krevetu samo raširite, podignite ih raširene na partnerova ramena. Ispod donjeg dijela leđa ili stražnjice stavite jastuk te lagano pomičite zdjelicu prema gore kako biste pomogli partneru da prodre koliko god dublje može.

