Ideje za seks tokom ljeta

Većini ljudi teško se i pomaknuti po ovoj vrućini, a kamoli uključiti se u neke aktivnosti koje iziskuju više truda.

Nekoliko istraživanja pokazala je da čak jedna trećina muškaraca odbija seks zbog vrućine, piše Thedatereport.

Naravno, za one koji imaju doma klima uređaj to nije problem, no za one koji nemaju seks može postati pravi pakao.

Thedatereport donosi pet savjeta pomoću kojih se možete "rashladiti" tokom seksa i tako još više uživati (a možda i isprobati nešto novo).

1. Odaberite prave poze

Izaberite pozicije u kojima vam se prsa neće dodirivati. Varijacije doggyja samo su neke od poza koje vam odlično mogu poslužiti u ovim vrućinama.

2. Koristite kockice leda

Umjesto u piće, stavite kockice leda na partnerovo bedro, leđa, prsa ili vrat. Osim što će vas rashladiti, ova ledena seksi poslastica prouzrokovaće pravu senzaciju.

3. Seksajte se pod tušem

Za one koji ovo još nisu probali, period vrućina pravo je vrijeme. Osim što će vas rashladiti, djeluje i veoma napaljujuće.

4. Seksajte se na otvorenom

Kampovanje u šumi ili noćni piknik uz more u okruženju u kojem ste sami može odlično poslužiti za seks tokom kojeg će vas rashlađivati blagi ljetni povjetarac.

5. Seksajte se u bazenu ili moru

Ovo je mjesto savršeno za parove koji su dugo u vezi i ne koriste kondome (ili koriste drugu vrstu kontracepcije).

6. I za kraj, nemojte zazirati od znojenja

"Možda će zvučati kontradiktorno, ali sa znojem otpuštaju se i prirodni tjelesni feromoni. Znoj sadrži hormone koji su poput prirodnog tjelesnog parfema i može imati nevjerovatan afrodizijski učinak", piše YourTango.

Ako vam baš ništa od ovog ne pomogne, u krajnjem slučaju možete nabaviti ventilator koji će zasigurno riješiti sve vaše muke seksanja po ovoj vrućini.