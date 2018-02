Igra zavođenja: Kada su riječi suvišne

Nekada su u igri zavođenja riječi suvišne. Čak i nepoželjne. Ovo su konkretni gestovi koje treba da preduzmete ako želite da razoružate, ostavite bez teksta i uz koje će odmah poželjeti da bude samo vaš.

Zavođenje znači uvjeriti nekog u nešto, navesti ga na nešto. Zavođenje može biti negativno i pozitivno. Pozitivno se odnosi na šarmiranje nekog, simpatično i bezazleno, s obostranom koristi osoba u "igri". Negativno znači koristiti zavođenje za zavaravanje ljudi, ili kako bi oni napravili nešto što inače normalno ne bi.

Privucite pažnju na sebe

Neverbalni signal: Ispustite nešto iz ruku i zatim se sagnite kako biste to podigli. Na primjer – paketić s maramicama, labelo, olovku, časopis…

Kako to djeluje? Ljudi su programirani da primijete pokret. Kada ovo uradite, drugi će vas primijetiti i postoji velika šansa da će i nastaviti da obraćaju pažnju na vas.

Oponašanje partnera

Neverbalni signal: Oponašajte pokrete osobe koju pokušavate da zavedete. Kad prekrsti noge učinite to i vi. Kada podigne ruku i skloni pramen s lica i vi to kopirajte. Ako dotakne lice, i vi učinite isto.

Kako to djeluje? Kada se vi i osoba s kojom komunicirate sinhronizovano krećete i oponašate međusobni govor tijela, time implicirate da isto razmišljate. Druga osoba će podsvjesno prepoznati te signale i osjetiće s vama veću povezanost, bliskost i prijatnost. Istraživanja su pokazala da ćemo drugoj osobi biti simpatičniji i uvjerljiviji ako zauzimamo sličan položaj tijela kao i ona. Budući da položaj tijela odražava naše emocije i naše unutrašnje stanje, kada zauzmemo sličan položaj tijela kao i sagovornik na neki način mu šaljemo poruku da smo na istoj frekvenciji, da se slično osjećamo i da ga razumijemo. Generalno gledajući, nama su osobe koje su nam slične mnogo privlačnije. Upravo zato oponašanje može biti veoma zavodljivo.

Djelujte ranjivo

Neverbalni signal: Pokazujte unutrašnji dio zgloba ruke

Kako to djeluje? Vrat i unutrašnji dio zgloba ruke najranjiviji su dijelovi tijela. Izlažući ih pogledu i dodiru, podsvjesno dajete do znanja da vas nije strah i da vjerujete toj osobi. Izlaganje ranjivih dijelova tijela takođe implicira i da ste spremni otići korak dalje s pokazivanjem drugih ranjivih (intimnih) dijelova tela.

Budite vidljiviji od ostalih

Neverbalni signal: Budite u bliskoj blizini osobe koju želite da zavedete (hodajte pored nje, sjedite što bliže...)

Kako to djeluje? Ne možete mu se dopasti ako ni ne zna da postojite. Zato je vaša misija u početku – postići da vas primijeti. Što mu češće "upadnete u oči", to su veće šanse da će se zainteresovati. Budite mu u vidokrugu i privucite pažnju na sebe. Kada to učinite započnite i razgovor s njim. Dovoljno će biti i da počnete da ga pozdravljate – već ćete mu tako postati poznatiji i tako će vam biti lakše kasnije da ga i zvanično upoznate i pričate s njim. Zapamtite, ne možete biti zavodljivi ako niste primijećeni.

Djelujte pristupačno

Neverbalni signal: Dobacite mu "pogled ispod obrva" - malo spustite glavu i pogledajte ga prema gore, usput možete glavu i lagano nagnuti u jednu stranu.

Kako to djeluje? Ovo je klasičan gest koja imitira pogled djeteta u roditelja. Zbog razlike u visini dete će uvijek gledati prema gore široko otvorenih očiju. Ovo je gest koji sugeriše nevinost i ranjivost, a upravo je to muškarcima privlačno.

