Isti horoskopski znaci u ljubavnoj vezi, da li je to moguće

Veza između dva ista horoskopska znaka može da bude ili savršena, ili pravi pakao. Iako niste identični, vidjeće neke od svojih najboljih i najgorih osobina kako se reflektuju u vašem partneru.

Ovan - Ovan

Kada se sretnu dva vatrena znaka, često dolazi do eksplozije. Veza dva Ovna može biti nezgodna ako dozvole da počnu stalno da se bodu rogovima. Ali, ako dopustite da vas impulsivnost partnera insipiriše, vaš odnos može biti funkcionalan.

Bik - Bik

Ovaj par može biti sasvim kompatibilan, zato što oboje često mogu biti kućni tipovi. Ova dva zemaljska znaka predstavljaju stabilnost kad su zajedno. Ako se svađaju, to je gotovo samo zbog novca.

Blizanac - Blizanac

Odnos između dva Blizanca može biti izuzetno buran i uzbudljiv. Ipak, dvoje Blizanaca ne mogu dugo da izdrže zajedno.

Rak - Rak

Dva Raka mogu funkcionisati jedino ako svako od njih prihvati da pored sebe ima isto toliko osjetljivu i emotivnu osobu.

Lav - Lav

Veza između dva Lava teško da može da bude uspješna, jednostavno zato što će jedan ili drugi stalno osjećati potrebu da bude glavni. Ravnoteža snaga može se uspostaviti na neko vrijeme, ali prava jednakost vrlo rijetko.

Djevica - Djevica

Dvije Djevice mogu imati savršenu vezu. Svako od vas ima visoka očekivanja od druge strane. To ponekad dovodi do nesporazuma, ali češće dovodi do toga da jedno od vas dvoje pomaže onom drugom da bude bolja osoba.

Vaga - Vaga

Ova dva horoskopska znaka mogu biti zajedno jedino ako oboje shvate oko čega se vrijedi raspravljati. Svako od vas želi harmoniju i radije će popustiti nego da se svađa oko svakakvih sitnica. Vaša kompatibilnost zavisi od toga koliko ste oboje svjesni ove činjenice.

Škorpija - Škorpija

Iako za dvije Škorpije važi da mogu ostvariti jako dobru komunikaciju i duboku povezanost, u situacijama kada dođe do većih svađa i neslaganja ljubavni par može postati skloniji okretanju jedno protiv dugoga umjesto da nastoji da smiri situaciju i da komunicira na miran i staložen način.

Strijelac - Strijelac

Teško je da će dva Strijelca ostvariti stabilnu vezu, jednostavno zato što oboje vole da se takmiče i imaju strah da onaj drugi ne počne da mu ograničava slobodu. Srećom, oboje su iskreni jedno prema drugom, što može ublažiti prirodnu nespojivost.

Jarac - Jarac

Veza između dva Jarca može dugo da traje, jer su oboje svjesni toga da je onom drugom potreban život i van veze. Budući da poštuju partnerovo vrijeme i njegov rad, dva Jarca su u stanju da polako učvrste duboku vezu u kojoj dijele zajedničke vrijednosti.

Vodolija - Vodolija

Iako mogu biti odlični prijatelji, koji ohrabruju jedno drugo da ga vode unutrašnji porivi, upravo to može biti smetnja u emocionalnoj vezi.

Ribe - Ribe

Na prvi pogled mogu izgledati kao skladan par. Planiraju zajedno svoje snove, ali ih ne ostvaruju i to postaje kamen spoticanja. Važno im je da ne žrtvuju svoju ličnost do tačke kada postaju ogorčeni ili inertni.

