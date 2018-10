Jasni pokazatelji da ste dobri u krevetu

Stručnjaci tvrde da postoje znakovi po kojima možete znati jeste li dobri u krevetu (i bez da dobijete kakvu vanjsku potvrdu za to).

I ne, to nema veze s vašim fizičkim obilježjima, već s nečim sasvim drugim.

Bethany Ricciardi, seksologinja i Kevin Darné, osnivač stranice "LoverAlert911.com" za Insider otkrili su koji su to znakovi koji otkrivaju dobrog ljubavnika ili ljubavnicu.

Dakle, ako se pronađete u ovih devet stvari, nemate brige - u krevetu ste vjerovatno svoj na svome...

Volite seks

Vrlo je jednostavno, ako volite i uživate u seksu, velike su šanse da ste i dobri u njemu.

"Ako stalno smišljate nove načine da udovoljite partneru u krevetu, ako stalno čitate o seksu i novim pozama i igračkama te uživate u spontanom i uzbudljivom seksu to znači da želite biti najbolji i da se usavršavate u seksu", kaže Darné.

Otvorenog ste uma i iskušavate nove stvari

Ricciardi kaže da iskušavanje novih poza uglavnom znači da su ljudi dobri u seksu. U to ubraja i predigru.

"Mnogi će se složiti da je predigra najbolji dio seksa, a niko ne voli osobu koja se stalno drži iste rutine", kaže ona.

Imate samopouzdanja

"Ako imate samopoudanja to znači da ćete vjerovatnije ostaviti svjetlo upaljeno, pojaviti se potpuno goli pred partnerom ili odjenuti neko seksi donje rublje. Preuzimate kontrolu, govorite što želite i entuzijastični ste", kaže Ricciardi i dodaje da to potiče i partnera da bude samopouzdan s vama.

Znate što vas dovodi do vrhunca

Darné tvrdi da osoba koja je dobra u krevetu nikad neće ovisiti samo o partneru.

"Žena koja je istražila svoje tijelo i zna kako se dovesti do vrhunca, može to isto naučiti i skoro pa bilo kojeg muškarca. Seksualno proaktivna osoba ne prepušta stvari slučaju", kaže on i dodaje da u seksu ne treba biti pasivan.

Oboje ste raspoloženi

To ne znači samo da ćete dobiti vokalnu potvrdu partnera ili partnerice u trenutku seksa.

"Možete znati da ste dobri u seksu kad vaša partnerica gura svoje bokove prema vama. Vjerujte mi, to znači da šta god u tom trenutku radite, radite dobro", kaže Ricciardi.

Proširenje vagine

Da, dobro ste pročitali. Ricciardi tvrdi da će dobar seks uzrokovati proširenje vagine u žena tokom penetracije.

"To znači da su se vaginalni mišići opustili, što znači da radite to dobro", kaže Ricciardi.

Želite zadovoljiti

"Odličan ljubavnik ili ljubavnica uvijek više uživa u pružanju nego u primanju. Uvijek žele nadmašiti partnera u zadovoljavanju jedno drugog", kaže Darné.

Pazite i vokalizirate

Dobar ljubavnik/ca uvijek prati pokrete, uzdahe i reakcije druge osobe, kaže Darné. Na taj način zna radi li nešto kako treba ili i ne baš. Isto vrijedi i u obrnutom smjeru - dobar ljubavnik jasno daje do znanja partneru što mu odgovara, a što ne.

Pamte vas

Vrlo je jednostavno - ako vam je s nekim seks bio odličan, to ćete uvijek pamtiti.

"Mnogi od nas doživjeli su situaciju da su s nekim imali fantastičan seks, no od te osobe smo se morali maknuti iz nekih drugih razloga. Međutim, s vremena na vrijeme kao da imamo flashbackove tog događaja kad smo sami ili čak s novim partnerom. Odličnog ljubavnika ne može se zaboraviti", kaže Darné.

(NN/radiosarajevo.ba)