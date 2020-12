Je li i vama potrebno više seksa?

Vi gorite od želje, a on samo gleda TV. Gledamo li u toj situaciji kako život teče dalje? Ne dolazi u obzir! Problemi u seksu (i to kad on neće) danas su glavni izvor nesuglasica u vezi.

Vaš dragi je zainteresiraniji za video-igre nego za vas? Evo par seksi savjeta kako da u odnos povratite nekadašnji sjaj i blaženstvo:

Prvo i osnovno, ne uzimajte to previše k srcu. Prema Nacionalnoj studiji zdravlja i društvenog života Sveučilišta u Chicagu, čak 14 posto muškaraca nije previše zainteresirano za seks. Shvatite da muškarci nisu strojevi za seks – ne mogu svi stalno biti tigrovi!

Ako živite zajedno, važno je da ne uzimate jedno drugo zdravo za gotovo. I dalje se oboje morate služiti taktikama zavođenja kako bi veza ostala erotična. Suptilno preuzmite inicijativu i provjerite koliko mu se to sviđa.

Ako to ne upali, povedite razgovor o tome izvan spavaće sobe. Iznesite mu uz kavu svoje muke - taktično i bez optuživanja - i ne zaboravite ga podsjetiti na činjenicu da ga volite.

Unesite u svoj život i odnos nove stvarčice - seksi igračke, priručnik o seksu - kako biste podigli njegov interes. Proširite svoje (i njegove) horizonte.

Ako nemate dovoljno vremena jedno za drugo, potrudite se stvoriti ga. U početku veze zajedničko vrijeme niste prepuštali slučaju već ste život maksimalno organizirali kako biste imali što više vremena jedno za drugo. Učinite to opet.

Ako je posao glavni krivac za to što mu je raspoloženje (stalno) na nuli, pomozite mu da se opusti. Predložite mu jogu ili meditaciju. I podsjetite ga, naravno nenapadno - da seks može biti dobar lijek za stres.

I dalje ste očajni? Pa, nije naodmet da se ponekad i sami pobrinete za svoje potrebe. Masturbacija može biti odličan ispušni ventil.

A ako vam ništa od navedenog ne pomogne, možda biste trebali potražititi savjet profesionalca. Seksualni terapeuti kažu da je gubitak seksualne želje jedan od najčešćih problema. Drugim riječima - vi ste samo jedna od mnogih.

(Ljepota&Zdravlje)