Jedna poza muškarce dovodi do ludila iako je izbjegavaju

Među brojnim pozama u krevetu, jedna se izdvaja po tome što muškarci najprije odbijaju da je primjenjuju, a zapravo ih veoma privlači.

Istraživanja su pokazala da ljudi koji su u dugoj vezi, a isprobavaju razne seksualne položaje imaju stabilniji i uzbudljiviji odnos.

Konkretno, dugom vezom se smatra svaka veza duža od tri godine, a zanimljive aktivnosti pod plahtama vraćaju sve leptiriće koje smo mogli osjetiti na samom početku veze, a vremenom su se ugasili.

Jedna od takvih poza je amazonka, seksualni položaj koji je rezervisan za snažne žene koje vole da preuzmu inicijativu i koje vole da budu dominantne.

Ova poza je ime dobila po Amazonkama, ženama ratnicama iz grčke mitologije koje su bile vrsne jahačice – strah i trepet za sve muškarce. Ipak, ova je poza savršen način da svom partneru pokaže koliko vam je stalo do njega, jer jednako rasplamsava i muški i ženski užitak.

Pozu bismo mogli opisati kao obrnutu misionarsku pozu. Muškarac leži na leđima, a noge su mu savijene u kolenima i njima obuhvata ženski struk. Žena sedi na muškarcu i upravlja tempom i dinamikom odnosa.

Ovo je poza koju muškarci teško prihvataju jer ne žele da kontrolu prepuste partnerki, ali kad napokon isprobaju ovaj položaj, on ih ostavlja bez teksta i redovno ga uključuju u seksualne odnose.

Odličan je zbog trenja, udobnosti, prilike da muškarac gleda ženu u lice i uporne stimulacije klitorisa zbog koje se žene osećaju poput kraljica. Kad muškarac vidi koliko žena uživa, brzo se prilagodi i njemu seks takođe bude ugodan. Ovo je jedna od takvih poza, objasnio je Jan Kerner, seksualni terapeut i autor knjige "She Comes first".

Ova poza olakšava kontakt oči u oči koji je izrazito važan za stvaranje intimnosti. Praktikuju ga parovi koji imaju povjerenja jedno u drugo i u nama budi osjećaj seksualne povezanosti, koja je temelj rasplamsavanja dugotrajnih odnosa, piše 24 sedam.