Jutro, veče ili popodne, koje je najbolje vrijeme za seks?

Jeste li noćna ptica ili ranoranilac? Na tome se vjerovatno zasnivaju i vaše seksualne navike, a stručnjak za seks Tammy Nelson za portal MindBodyGreen razjasnila je koje su beneficije jutarnjeg, popodnevnog i večernjeg seksa.

Jutarnji seks

Mnogo je blagodati jutarnjeg seksa, od toga da dan tako počinjete laganom vježbom do toga da započinjete dan poplavom hormona sreće. Ali postoji i biološki razlog da se ujutro bacite u akciju.

"Nivo testosterona prirodno je najviša u muškom tijelu ujutro, zbog čega muškarci imaju jutarnju erekciju", objašnjava Nelson. "A za one koji rano ustaju to je sjajan način da započnu dan", dodaje.

S tim se slaže i seksologinja Gigi Engle. "Karlica se ujutro ne kontrahira od stresa, a puls je niži, što može pomoći u postizanju zadovoljstva. To, naravno, neće biti slučaj za sve, ali vrijedi pokušati", kaže ona.

Ipak, ona dodaje da postoje i neke mane jutarnjeg seksa.

"Vaše je tijelo tad još uvijek u 'načinu mirovanja' i ne osjeća seksualni naboj onako kako ga osjeća kad ste potpuno budni. Vaši nervni završeci tad još spavaju", napominje.

Popodnevni seks

Za one koji nisu ranoranioci pomisao na jutarnji seks možda i nije toliko privlačna.

"Mnogi ljudi vole ustati, istuširati se i oprati zube prije seksa, a dok to sve napravite, osjećaj može proći", kaže Nelson i dodaje da su neki ujutro preumorni za seks, baš kao i naveče, kad ih uhvati san. Za takve ljude je idealno vrijeme tokom dana.

Zato smatra da je popodnevni seks dobra opcija za one ljude koji znaju da će biti izmoreni do kraja dana. "Pronaći vrijeme kada ste oboje odmorni, kada možete uzeti neko vrijeme za sebe i kada vas neće ometati posao i porodica bi bilo idealno", savjetuje ona, ali napominje da je to, naravno, mnogo lakše savjetovati nego učiniti.

Večernji seks

"Orgazmi su odlični za dobar san", napominje Gigi Engle.

"Nakon seksualne sesije i orgazma vaš mozak ispušta koktel hormona sreće, poput serotonina i oksitocina", objašnjava.

"Oksitocin pojačava ljubav i vezu među partnerima, a oslobađanje ovog hormona prije spavanja ostaviće vam pozitivne osjećaje prema vašem partneru - koje zatim unosite u svijet snova (svoju podsvijest)", dodaje. Večernji seks može biti dobar i zato što vam daje nešto čemu se možete radovati tokom dana.

Zaključak?

"Najbolje doba dana za seks je ono doba dana kada vi želite seks", zaključuje Nelson. To je nešto što treba da otkrijete s partnerom, a otkrivanje perioda kad oboje najviše uživate u seksu može i te kako unaprijediti vašu vezu.

Bez obzira na to koje je doba dana, uvijek postoje blagodati orgazama uopšte - poput poboljšane cirkulacije i smanjenja stresa. Dakle, iako možda ne postoji najbolje vrijeme za sve, lošeg vremena sigurno nema.

