Kad su žene najraspoloženije za akciju, a kad muškarci

Prema istraživanju koje je provela kompanija Lovehoney koja se bavi seks-igračkama, sat može biti krivac za sve propuštene prilike za seks. Naime, muškarci su pohotni najčešće ujutro, dok su žene češće pohotne noću.

U istraživanju je anketirano 2300 odraslih osoba i utvrđeno je da gotovo 70 odsto žena kaže da su bile s partnerom čiji je seksualni nagon uveliko bio neusklađen s njihovim vlastitim, a da je jedan od glavnih razloga bilo vrijeme kad je on raspoložen za seks (a ona nije) i obratno. Muškarci su izjavili da radije započinju dan s malo jutarnjeg seksa, najbolje između 6 i 9 sati, dok su žene radije dan završile vođenjem ljubavi, i to između 11 naveče i 2 ujutro!

Što to znači za vaš seksualni život?

Vjerovatno su mnoge žene imale trenutaka kad partner želi seks, a one nemaju ni najmanje volje ili kad im svakakve ideje padaju napamet, a on već spava. Djelimično možemo za to okriviti različite hormonske cikluse - muškarcima je nivo polnog hormona testosterona najviši ujutro dok ženama pomalo raste tokom dana. (Kod žena nivo testosterona takođe ne oscilira tako jako tokom dana kao u muškaraca i više zavisi o njihovom menstrualnom ciklusu - najviša je za vrijeme ovulacije).

Srećom, ovaj hormonski "raspored" ne mora biti ubica našeg seksualnog života. Žene su poprilično fleksibilne po tom pitanju, kaže doktorica ginekoligije i opstetricije Alison Hil iz Los Anđelesa.

"Dok je polni nagon kod muškaraca direktnije povezan s hormonima, na polni nagon žene može uticati puno različitih faktora. Ženski libido je vrlo komplikovan, uglavnom je psihološke prirode. I, uglavnom, nema previše veze sa ženinim partnerom, više je stvar toga kako se ona osjeća u vlastitoj koži i vlastitoj seksualnosti."

Pa tako, ako se osjećte samopouzdano i seksi bićete otvoreniji i prema seksu te lakše postizati orgazme, bez obzira na to koliko je sati.

