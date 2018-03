Kada je ženama seks za jedno veče prihvatljiv?

Ranije studije su pokazale da se muškarci rjeđe kaju nakon što s nekim provedu samo jednu noć, a kasnije tu osobu više nikada ne vide ili ne čuju, bez obzira na to ko je napravio prvi korak i pristupio kome. Sa ženama je drugačije – one će se bolje osjećati ako su same povukle prvi potez. Zašto?

Norveški naučnici sproveli su istraživanje tokom kojeg su ispitali norveške i američke studente o njihovom mišljenju o seksu za jednu noć.

Cilj istraživanja bio je da saznaju zašto žene češće zažale nakon upuštanja u seksualne avanture za jednu noć.

Osjećaj zabrinutosti, odbojnosti i pritiska često pojačavaju savjest i kajanje, dokazano je studijom. Doživljeno zadovoljstvo, vještine muškarca u krevetu i žensko preuzimanje inicijative su ono što bi ženu moglo da spriječi da se pokaje nakon jednonoćne avanture.

Profesor Dejvid Bus sa Univerziteta u Teksasu objašnjava da žene koje iniciraju seks često imaju dva kvaliteta. Prvo, takve žene se osjećaju samouvjereno u svojoj koži i zadovoljne su svojim izgledom. Drugo, znaju da imaju izbor s kim mogu da spavaju i manji pritisak kada mogu da se odluče za jednu osobu.

Za ženu, kvalitet seksa govori mnogo o tome kada potencijalni muškarac može da postane njihov partner. Osim toga, žene su češće emocionalno povezane sa seksualnim činom zbog opasnosti (bez obzira na zaštitu) od trudnoće.

Zato ne čudi što većina žena neobaveznom seksu pristupa mnogo opreznije od muškaraca.

(b92)