Kada muškarci ne žele seks sa svojim suprugama?

Muškarci uvijek žele seks, zar ne? A kada on odbija seks, iz nekih razloga, šta onda?

Kod žena to budi prvo nevjericu, pa onda niz pitanja zašto on to ne želi. Gubitak privlačnosti ili interesovanja za ženu je jedno od prvih objašnjenja koje ljepšem polu pada na pamet. Postoji još nekoliko mogućih razloga zašto muškarac može odbiti seks:

1. Seks i nizak testosteron

Većina muškaraca posjeduje normalan nivo testo.sterona, hormona odgovornog za seksualnu želju. Kada seksualna želja nestane, a pređašnje iskustvo je bilo drugačije, vrijeme je za posjetu ljekaru. Ponekad postoje ozbiljne medicinske indikacije koje mogu da prouzrokuju nizak nivo testosterona Često testosteron opada iz nepoznatih razloga, što dovodi do smanjene seksualne želje, i često siromašnih erekcija.

2. Nema više privlačnosti

Ponekad muškarac gubi privlačnost ili interesovanje u vezi svoje partnerke i više ne želi da ima seks sa njom – to može da bude tačno. Ali važno je zapamtiti da je u dugoj vezi privlačnost složena emocija. To je mješavina vizuelnog zadovoljstva i seksualne hemije, kao i osećanja vezana za odnos. Važni su i dobar osećaj sa partnerkom, sposobnost zajedničkog opuštanja, i uzajamno poštovanje.

Gubitak privlačnosti takođe može biti psihološka odbrana muškarca. Ako se on osjeća nesigurno i zarobljeno u odnosu, može doživjeti gubitak privlačnosti kao način stvaranja prostora i izbjegavanja bliskosti koje seks donosi. Narcizam takođe može biti jedan od faktora: muškarac može da se osjeća duboko razočaranim dok njegova partnerka doživljava neizbežne fizičke promjene tokom godina. Starenje pobuđuje u njemu njegov lični osećaj smrtnosti i prolaznosti.

3. Anksioznost usljed želje za postizanjem očekivanih performansi za vrijeme seksa

Mnogi muškarci vjeruju da je njihov status ljubavnika određen njihovom sposobnošću da dobiju i održe čvrstu erekciju. Bez obzira da li osjeća želju, ako čovjek ima problema da dobije ili zadrži erekciju, ili ako ima problema da ona traje punim intenzitetom sve vrijeme tokom seksualnog odnosa, može oklevati da započne seks. Nažalost, žene mogu pogrešno tumačiti ove probleme kao problem u njihovoj privlačnosti, i postati kritične ili uznemirene. Ovo samo može dodatno otežati dinamiku odnosa.

4. Seks i samozadovoljavanje

Da bi izbjegli sopstvenu ranjivost usled potencijalnog odbijanja seksualnog odnosa, ili da bi se jednostavno odmorili i opustili od partnerke, i zadovoljili svoje seksualne potrebe, neki muškarci preferiraju masturbaciju više nego partnerski seks. Često uz to koriste pornografiju jer je to lako, uzbudljivo i efikasno. I to ih spašava seksualnih pregovora sa partnerkom koji nekada mogu biti iscrpljujući. Čak i kada njegova partnerka želi više seksa nego što imaju, muškarac može spriječiti seks iz nesvesne potrebe za sopstvenom autonomijom i seksualnom osamljenošću, koja može da mu prija iz raznih ličnih razloga.

5. Dosada i seks

Dok žene obično najbolje reaguju na postepen seksualni pristup, istina je da muškarci ponekad žele samo da stignu do samog čina, kada osjećaju nagon. Sa telom punom testosterona, oni su seksualno uzbuđeni i „hvataju” seksualne stimuluse svuda, i može biti prilično obeshrabrujuće kada njihova partnerka ne može da shvati kako se on trenutno osjeća. I kada muškarac čuje od svoje partnerke čuvenu rečenicu: „sve što ti želiš je samo seks”, može se osjetiti odbačenim. A istina je, kada on očajnički želi seks, a fiziološki je programiran da želi seks, želi seks sa svojom parnerkom, da tako izrazi svoju želju i ljubav prema njoj. Povremeno, muškarcima je potreban reciprocitet čiste požude: „Želiš to, pa i ja to želim!” U takvim trenucima oni često požele malo agresivniju partnerku, i neograničen divlji i slobodan seks.

6. Seks i prevara

Kada kod muškarca postoji izuzetna želja za promkenom, bez očigledno dobrog razloga, on će vkerovatno imati aferu, tj. prevariti partnerku. Svakako, prevara može započeti zbog seksualne frustracije, ali je često komplikovano rešenje naizgled nerkešivih problema u okviru primarne veze. Seksualno ponašanje može imati različite forme, uključujući ljubavnu vezu, seks za jednu noć, online ćaskanje i slično, i to može dovesti do toga da čovkek ne želi seks sa svojom partnerkom, bilo iz krivice ili zasićenosti. Dok afera može uništiti ljubavni odnos, moguće je da partneri u primarnom odnosu mogu da ispitaju šta za svakog od njih znači prevara, zašto je započela, i pronađu način da ponovo ojačaju vezu i ostanu zajedno, prenosi Borba.me.

