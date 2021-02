Kako će vjerovatno izgledati susret sa bivšim

Iza vas je već neko vrijeme otkako ste prekinuli. Osim što ste se do sada naučili živjeti bez njega, naučili ste i da jednostavno niste bili jedno za drugo. No bez obzira na to, još uvijek vam se dogodi nostalgija za minulim danima svaki put kada vidite ili čujete nešto što vas podsjeti na njega. A prije ili kasnije dogodi se i to da vam se, osim na pameti, nađe i pred očima.

Osim ako ne preselite na drugi kontinent, onda su šanse manje. Koliko god vremena prošlo od prekida i koliko god ga (ne) željeli vidjeti, neki obrasci ponašanja su neizbježni.

One sekunde kada ga ugledate, poželite pobjeći

I panično pokušavate naći pogodno mjesto za skrivanje. Kao na primjer između stabla, obližnjeg kioska ili iza najbolje prijateljice. A onda shvatite da ne možete smisliti ni jedan kvalitetan razlog zašto biste se skrivali.

Želite znati kako izgledate

Istog momenta ispitujete prijateljicu izgledate li dobro i pokušavate pronaći nešto u blizini u čemu biste mogli odmjeriti svoj odraz. 'Trebam li raspustiti kosu? Popraviti karmin? Šta ako mi je nešto zapelo među zubima??!'

Trudite se ostati smireni

Pokušavate djelovati cool iako sam pogled na govor vašeg tijela otkriva da ste nervozniji nego prije prvog sastanka, poljupca i seksa zajedno. 'Ok, snimio me. Samo se ponašaj prirodno i budi cool! Opusti se i sve će biti ok...'

Borite se da ga ne gledate

No koliko god željeli, ne možete da ga temeljno ne odmjerite od glave do pete. Primjećujete da ima novu frizuru, da je napokon obrijao bradu koju je bezuspješno mjesecima pokušavao uzgojiti i da zapravo izgleda jako dobro.

(Cosmopolitan.hr)