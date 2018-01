Kako da otkrijete da vas partner laže?

Ekspert za prepoznavanje laži, Dženin Drajver riješila je da podijeli svoje znanje i iskustvo i pomogne osobama koje su u vezi da prepoznaju ukoliko ih partner vara.

1. Zvuči smiješno

Lažovi se nekada prepoznaju i po tome što “brzo govore”. Tipični lažov bi mogao da počne da priča sporije, zbog toga što pokušava da formuliše laž, ali kada ona jednom “uđe” u njegovu glavu on će pokušati da je što prije izgovori.

2. Zbuni se pri verbalnoj komunikaciji

Potrebna je jaka mentalna snaga da balansiramo između saznanja o onome što se stvarno desilo i onoga u šta želimo da neko povjeruje. Mnogi lažovi bi u ovim situacijama započinjali jednu rečenicu, prekidali je pa nastavljali sljedeću. Tada koriste prošlo i sadašnje vrijeme za istu priču ili ponavljaju pitanja prije nego da odgovore na njih. Takva konverzacija može da otkrije da je riječ o prevari (laži).

3. Na licu mu se oslikava prkos

Prije oko 50 godina istraživači su otkrili da je svim ljudima zajedničko sedam univerzalnih načina da iskažu emociju koja bi se vidjela na njihovom licu. Bez obzira da li ste muškarac ili žena, crne ili bijele puti, mladi ili stari, napravićete istu grimasu. Istraživači su zbog ovog načina vidjeli prezir kod hroničnih lažova koji su mislili da su previše pametni da bi bili uhvaćeni na djelu.

4. Pokušava da pobjegne i da se sakrije

Ako on (lažov) počne da priča i obraća se direktno vama, a onda u jednom trenutku počne da se komeša i želi da napusti prostoriju, to bi mogao da bude znak da je prevarant. Kada je lažov suočen sa pitanjem na koje ne želi da odgovori, on nesvjesno pokriva oči, usta ili cijelo lice svojim rukama ili naočarima za sunce i na taj način, podsvjesno pokušava da nestane.

5. Pokušaće da vas “izbaci iz kolosjeka”

Vješti lažovi će pokušati da nas natjeraju da se osjećamo kako nam "izmiče tlo pod nogama". On može da nam saopšti poptuno lažnu informaciju sa tolikom ubjedljivošću da ćete početi sami sebe da preispitujete. Ovo je jedan poseban način manipulacije kome lažovi pribjegavaju.

(b92)