Kako da pomognete partneru da ne ejakulira prerano

Procjenjuje se da više od 30 posto muškaraca pati od preuranjene ejakulacije, seksualnog odnosa koji traje manje od minute, a ponekad završi i u trenutku same penetracije.

Muškarac se zbog toga može osjećati frustrirano i nesigurno, a svaki idući seksualni odnos može mu stvarati tjeskobu. Sve veći strah od prerane ejakulacije i činjenice da neće moći zadovoljiti partnerku, siguran je put da do nje ponovno i dođe.

Ali, ljekari i seksualni terapeuti imaju dobre vijesti za sve one koji pate od preuranjene ejakulacije. Prije svega, vjeruje se da je ovdje riječ o problemu koji ima psihološki uzrok i moguće ga je riješiti.

Kako dobiti na vremenu?

Preuranjena ejakulacija je tipična za mladiće koji još nisu ovladali svojim tijelom, no nerijetko pogađa i starije muškarce, osobito ako su dugo apstinirali ili ako su pod stresom. Neki misle da im je to prirodno stanje, ali u krivu su. Postoji nekoliko metoda koje mogu pomoći muškarcu da ovlada erekcijom. Bitnu ulogu igra i partnerka.

1. Upoznajte "neprijatelja"

Za početak, najvažnije je prepoznati trenutak u kojem nema povratka. Za vrijeme seksualnog odnosa ili masturbacije muškarac dolazi do trenutka kada više ne može zaustaviti ejakulaciju čak i ako stane s podražajima. Trebalo bi osvijestiti trenutak prije toga, onaj u kojem se ejakulacija još uvijek može odgoditi ako se stane sa stimulacijom.

Najlakši način da se to nauči je upoznati kako funkcioniša tijelo, odnosno pomoću masturbacije prepoznati kritičnu tačku i preduhitiriti ejakulaciju. Kada dođe do tačke koja prethodi kritičnoj, penis treba snažno stisnuti kod glavića i korijena dok kriza ne prođe. Ponoviti postupak nekoliko puta.

2. Razgovar, predigra, razgovor, seks, razgovor

Pretpostavka za seksualni odnos je bliskost dvoje ljudi. Ako partner može razgovarati s vama i osjeća se opušteno, manja je vjerovatnost da će doći do preuranjene ejakulacije. Pomozite mu da se opusti i oslobodi od straha. Dajte mu do znanja da nije problem ako prerano svrši i da je to nešto na čemu ćete poraditi zajedno te da vam je jasno kako to ne čini namjerno.

3. Kegelove vježbe

Riječ je o vježbama koje se preporučuju ženama, naročito nakon poroda kako bi učvsrtile mišiće i organe dna zdjelice i spriječile pojavu inkontinencije. S obzirom da ste ovdje na poznatom terenu, moći ćete pokazati iste vježbe svome partneru. Mnogi muškarci kažu da su im one pomogle da u potpunosti riješe problem preuranjene ejakulacije.

Kegelove vježbe vašem će partneru pomoći da ojača mišić koji se nalazi između anusa i tetsisa. Njega će pronaći tako što će, dok mokri, staviti prst na područje između anusa i testisa i prekinuti mokrenje. Mišić koji pritom osjeti onaj je koji treba stiskati.

Kegelove vježbe trebalo bi izvoditi svaki dan po deset puta. Stisak treba trajati deset sekundi, a između svakog treba biti pauza od 3-4 sekunde. Rezultate možete očekivati za tri mjeseca.

U Italiji je provedena studija na 40 muškaraca koji su patili od erektilne disfunkcije. Njih tridesettrojica su osjetno produžili vrijeme do ejakulacije izvođenjem Kegelovih vježbi.

(RTL)