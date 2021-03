Kako da znate da ste našli srodnu dušu

Srodna duša je neko za koga važi da nas upotpunjava, neko nas prihvata onakvima kakvi jesmo bez obzira na sve naše mane, neko ko nam je najbolji prijatelj, zbog koga ne moramo da pravimo previše kompromisa i sa kim smo duboko povezani.

Ta osoba zna šta mislimo, osjećamo ili šta ćemo da izgovorimo u bilo kom trenutku i za nju smo prilično uvjereni da nas nikada neće iznevjeriti ili napustiti.

Ipak, pitanje je da li ćete tokom života sresti jednu ili nekoliko srodnih duša. Otkrivamo vam jednostavne znake koji ukazuju na ono što bi trebalo da prepoznate u osobi za koju mislite da može biti vaša srodna duša.

Odanost

Odanost je vrlo važan segment svake veze, a posebno one koju imate sa srodnom dušom. Ako je vaša "druga polovina" odana, lojalna i uvijek tu, kad god je to potrebno, to je znak da ste na dobrom putu.

Podrška

Podrška partnera je od vitalnog značaja, a srodna duša je neko ko vas podržava u svim situacijama. Pomaže vam da ustanete posle pada i uvijek je svjesna vaših emocija.

Slična moralna načela i životne vrijednosti

Jedan od glavnih razloga što nekoga nazivate i smatrate srodnom dušom jeste upravo to što dijelite moralna načela i životne vrijednosti. Ovo je nešto što je skoro nemoguće promijeniti, ali kada imate osobu sa kojom se ove stvari poklapaju, držite je kao "malo vode na dlanu".

Budi ono najbolje u vama

Kada vas neko inspiriše da budete najbolja verzija sebe i da stvari oko sebe prihvatate otvorenog srca i uma, velika je šansa da je upravo ta osoba vaša srodna duša. Ona vas ne odvraća od vaših želja, naprotiv na vas djeluje tako što vas usmjerava i pomaže vam da živite život o kom ste oduvijek sanjali.

Opuštena komunikacija

Ukoliko su reči koje upućujete "drugoj polovini" pune ljubavi i poštovanja, a iste dobijate zauzvrat, možete biti sigurni da ste u vezi sa srodnom dušom. Iako svaka veza ima uspone i padove, svađe i prepirke, ali je suštinski komunikacija opuštena i prijatna, onda imate dobitnu kombinaciju, prenosi atma.

(Telegraf.rs)