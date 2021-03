Kako da znate da veza nema budućnost

Nema ničeg što više frustrira od potencijalne veze, koja ne predstavlja ništa i ne vodi nikuda. Ali, teško je ne upasti u zamku, čak i kad ste je prepoznali, jer imate to u iskustvu. Upoznate nekog ko vas zanosi - šarmantan je, zasmijava vas, vodite smislene razgovore, osjećate se dobro. Vrijeme prolazi, a vi smatrate kako je to dobro, jer se sve bolje upoznajete i već ste sigurni da je to prava osoba za vas. U zamci ste.

A zatim stvari postaju teške i obeshrabrujuće. Ipak, vama se ta osoba i dalje sviđa i vjerujete da postoji šansa da uspijete i da je na vama da otkrijete kako.

Pokušavate sve moguće taktike, za koje ste sposobni. Otkrivate da ste sposobni i za one za koje niste vjerovali da jeste - posvećujete većinu svog vremena i enegije nadi da će se potencijalna veza najzad ostvariti.

U početku je zabavno, a zatim postaje stresno. Počinjete da pomišljate da nešto nije u redu sa tim što radite, kad se sve vrti u krug i nema pomaka.

Kada osetite da ste u zamci, zarobljeni ste i ošamućeni, potrebno vam je malo jasnoće.

Budite vijerni svojim osjećanjima

Ne igrajte igre koje vam se nameću kao dio osvajanja. Ne čekajte tri dana da biste nazvali. Ne pretvarajte se da vam je svejedno, kada vam je toliko stalo. Nemojte biti ništa manje od onog što u trenutku osjećate. Odbijte da se plašite da ćete svojim osjećanjima uplašiti drugu osobu - jer tada počinjete da igrate i glumite hladnoću i da držite distancu. Postajete neautentični, stavljate masku, da biste skrenuli pažnju.

Zašto mislite da ćete privući nekog stvarnog, pravog, ako i sami niste stvarni i pravi, ako se pretvarate da ste nešto drugo? Da, možda vam je iskustvo pokazalo da previše interesovanja i osjećanja plaši i čini da onaj na koga je vaša pažnja usmerena ustukne. Ali, da li je prava osoba ona koja se plaši i bježi od otvorenosti i autentičnosti? Zar ne bi bilo bolje da jednostavno odbacite sve one koji nemaju hrabrosti i postojanosti? Da vas zanimaju samo oni koji su angažovani koliko i vi.

Ako druga osoba kaže da nije zainteresovana - vjerujte joj

Kada se nešto probudi u vama, kada povjerujete da je neko pravi, toliko želite da to uspije, da postajete slijepi za jednostavnu istinu - taj potencijal nije za vas, odnosno, vi ne budite u drugoj osobi isto interesovanje koje sami imate. Ako je druga osoba dovoljno iskrena da vam to i jasno i glasno kaže - vjerujte joj.

Poštujte ono što ona osjeća (ili ne osjeća). Ukoliko se ne izjašnjava, ne zanemarujte crvene zastavice - ona vas ne uključuje u svoj život, učestvuje u događanjima na koja vas ne zove, rijetko prati vaše planove i želje. Vi joj niste prioritet, kao ona vama. Ako stalno imate osjećaj da druga osoba ne ulaže dovoljno u vaš odnos, vjerujte tom osjećaju. Jer, prije ili kasnije, moraćete da se suočite sa stvarnošću. Veza koja počne napeto i nezadovoljavajuće, rijetko postaje bolja, češće ne vodi nikuda.

Budite spremni da nekoga odbacite, bez davanja druge šanse

Kako da zaustavite igru?

Nemojte je igrati. Budite spremni da žrtvujete potencijalnu vezu, na prvi znak da je ona manje od onog što tražite. Zapitajte se da li zaista želite da se viđate sa nekim ko nije baš tako srećan što je sa vama. Ne gubite vrijeme osvajajući nekoga ko ne reaguje. Ne vrijedi. Posmatrajte šta se dešava - da li vam se ta osoba obraća samo kad treba nešto da učinite za nju? Da li često otkazuje sastanke u posljednjem trenutku? Pazite na znake nezainteresovanosti i kad osjetite da je druga osoba manje zainteresovana nego vi, preispitajte sve ispočetka. Ako vas ona isključuje, umjesto da vas uključuje, ako niste sve bliži i ne dijelite sve više sadržaja u sve opuštenijoj komunikaciji, onda to nije prosto spor razvoj jednog odnosa koji može da bude dubok i prožimajući, nego gubljenje vremena. Budite svoji i ne pristajte na manje od onog što zaslužujete.

(Stil.kurir.rs)