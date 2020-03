Kako izgleda prostitucija u doba virusa korona

Pandemija virusa korona izazvala je kompletan haos, a ekonomske posljedice na ovaj ćemo ili onaj način osjećati još dugo vremena nakon što se situacija smiri.

Vlade širom svijeta prisiljene su zabranjivati rad svima čije se usluge ne smatraju nužnima, a u tu grupu spadaju i prostitutke.

U Holandiji seksualne radnice takođe strahuju od neizvjesne budućnosti iako su tamošnje restrikcije daleko blaže nego u Njemačkoj ili Francuskoj. Naime, trenutno je propisano da bi ljudi međusobno trebali držati metar i po razmaka, a to, pretpostavljate, stvara velike probleme svima koji se bave prostitucijom.

Iako vlada nije dala konkretne upute seksualnim radnicama, sugestija da ljudi izbjegavaju rukovanje dovoljno govori o tome kakav stav imaju o polnom odnosu, a to se očekivano loše odrazilo na njihove prihode koji su preko noći gotovo nestali.

Novinari Vicea kontaktirali su četvoro ljudi iz ove branše kako bi doznali što više o problemima s kojima se suočavaju.

Foxxy Angel, seksualna radnica i portparolka PIC-a (Prostitution Information Center)

Foxxy tvrdi da je ovo izuzetno težak period i da mnogi privatni klijenti otkazuju u zadnji tren: "Jedan od načina zarade je organizovanje grupnjaka dva puta sedmično. Ali, od ranog marta, sve sam ih morala otkazati. Redaljke inače privlače otprilike 40 muškaraca, ali od preve sedmice marta imala sam samo njih 11. Sve mi je jasno, ali isti ti ljudi svakodnevno koriste metro i autobus."

Uticaj pandemije na amsterdamsku Crvenu zonu je katastrofalan i trenutno je potpuno prazna. Mnogi su odlučili zatvoriti lokale, ali žene koje iznajmljuju privatne sobe još su donedavno morale plaćati sedmičnu kiriju koja iznosi 720 evra, a one koje su doselile iz Bugarske, Rumije i Italije, ne mogu se vratiti u otadžbinu.

U PIC-u trenutno rade na potencijalnim rješenjima za one koji bi zbog svega mogli završiti na ulici, ali očekuju i podršku vlade ili barem stvaranje kriznog fonda. No, ne očekuju da će se dogoditi nešto bitno, već samo odgovor da su trebali izabrati drugi posao, a to misli i Foxxy: "Moram hitno pronaći drugi način zarade jer ću završiti na ulici."

Emma, organizator zabava

Emma se bavi organiziranjem zabava za ljubitelje kože, a organizuje i upoznavanja za one koji se vole oblačiti kao mala djeca. Naravno, sve zabave u martu bila je prisiljena otkazati da se ne pretvore u tzv. koronapartije.

"Ljudi koji organiziraju ovakve žurke unaprijed plaćaju izdašne iznose i ovo će ih otkazivanje pogoditi. Ali, cijela zajednica puna je razumijevanja, a upravo je to ono što je i najbitnije na fetiš sceni - osjećaj zajedništva", objašnjava Emma.

Dio posla uspjela je prebaciti online jer ima i vlastitu stranicu za koju se plaća pretplata, ali najveći dio posla oduvijek je bio onaj koji se odvija offline. Iako je još neko vrijeme u martu bilo dopušteno organizovati privatne žurke za grupe manje od 100 ljudi, Emma je to odbijala učiniti jer takvo je ponašanje smatrala neodgovornim.

"Ljudi koji organizuju ovakve žurke već su ionako opterećeni ličnomhigijenom pa me sve ovo i nije toliko promijenilo. No jako me nasmijalo to da su ljudi tek zbog ovog počeli prati ruke", zaključuje Emma.

Bobby Groenteman, vlasnik kluba za svingere

Budući da se radi o jednom od najvećih evropskih klubova ovog tipa, Fun4Two svakog dana dobiva goste iz cijelog svijeta. No, zbog tipa zabava, svoj su klub morali zatvoriti prije drugih.

"Bila je to teška odluka, ali imalo je smisla. Zdravlje zaposlenih i gostiju je na prvom mjestu. Već smo imali sredstvo za dezinfekciju u svakoj sobi, ali pranje ruku prije seksa s hrpom ljudi neće puno promijeniti u našem poslu", govori Bobby.

Ljudi su preplašeni i to se očigledno odrazilo na broj posjetilaca jer svjesni su da svi ne poštuju pravila u jednakoj mjeri.

Mandy Slim, go-go plesačica i striptizeta

"Ovo je posao u kojem imam fizički kontakt s ljudima. Kada se upoznamo, najčešće ih poljubim u obraz i nakon toga odradim ples u krilu. Dakle, približavam se puno više nego je dopušteno. Jako sam pažljiva. Kada bih primijetila da se mušterija znoji ili kašlje, pristojno bih upitala jesu li prehlađeni. Ne želim pretjerano reagovati, ali ne želim riskirati. Sin mi ima pet godina i želim biti oprezna", govori Mandy.

Pandemija se odrazila i na njezin posao i sve su žurke tulumi otkazane. No, Mandy ima sreće jer i dalje postoje webcamovi koje može odrađivati od kuće, ali to je, uprekos porastu potražnje, tek dodatna zarada.

"Čim se ulogujem, čeka me hrpa ljudi koji su cijeli dan proveli u kući i napaljeni su. Osim toga, nemam drugih rješenja. Moraću se strpiti. Niko nas neće pozivati na žurke samo kako bi nas finansijski uzdržavao", zaključuje ona, prenio je index.hr.