Kako možete pojačati svoje orgazme?

Pojačajte svoje orgazme uz ovih par savjeta.

Dišite pravilno

Neposredno prije orgazma ili tokom njega često zaboravimo na disanje. Duboko i polagano disanje vodi snažnijem i intenzivnijem orgazmu. Kad osjetite da se bliži vrhunac, promijenite način disanja i promatrajte kako će na to reaguje vaše tijelo.

Ako možete izdržati, odgađajte ga

Da, znamo da svi s nestrpljenjem očekuju vrhunac, ali odgađanje ponekad može biti vrlo uzbudljivo - i završiti fenomenalnim orgazmom! Kad osjetite da ste tik do vrhunca, promijenite ritam i brzinu pokreta ili položaj tijela. Pokušajte nekoliko puta odgoditi orgazam, a kad više ne možete izdržati, prepustite se. Veliki O će vas oduševiti!

Pokrenite se

Neposredno prije orgazma ili tokom njega najčešće mirno ležimo. Jeste li primijetili da vam se u vrijeme orgazma određeni dijelovi tijela uopće ne pomiču? Vrijeme je da pokrenete upravo njih. Eksperimentišite i pokušajte biti koncentrisati na pokrete - vrlo brzo ćete shvatiti koji vam najviše odgovaraju.

Istražite što vam najbolje odgovara

Nemojte se koncentrisati isključivo na "unutra-van" pokrete. Čak i tokom samozadovoljavanja nemojte isključiti druge dijelove tijela koji vam mogu pružiti dodatne užitke. Posvetite se planski svakom djeliću tijela na kojem osjećate zadovoljstvo te posmatrajte što vam posebno godi i što vas dodatno uzbuđuje.

Pustite mašti na volju

Uvijek je dobro pokušati nešto novo, nešto o čemu odavno maštate. Čak i tokom seksa slobodno maštajte o nečemu (ili nekome) što vas uzbuđuje. Ali, nemojte to raditi prečesto i previše intenzivno jer biste mogli zaboraviti na ono što se događa u stvarnosti. Dakle, slobodno fantazirajte, ali pritom budite koncentrisani na svoje tijelo. Novosti i promjene gotovo će vas uvijek dodatno uzbuditi, a to vas može dovesti do snažnog orgazma!

(NN/cosmopolitan.hr)