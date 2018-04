Kako muškarcu priuštiti nezaboravan orgazam

Znate li trikove uz pomoć kojih svog muškaraca možete dovesti do neslućenih užitaka? Ako je odgovor ne, vrijeme je da usvojite neka nova znanja.

U muškoj perspektivi postoje orgazmi i orgazmi s velikim 'O'. Koja je razlika? Ovi drugi su puno intenzivniji, dugo se pamte, a muškarci doživljavaju neslućene užitke koji dugo potresaju njegovo tijelo. Vrijeme je da svom partneru priuštite takvu, drugu vrstu orgazma.

Kako piše američki bloger Robert Hamilton, muškarci bi dali sve da vam to mogu reći u lice, ali nemaju dovoljno hrabrosti. Zato je on uzeo stvar u svoje ruke i svim dama otkrio tajnu, odnosno metode uz pomoću kojih će svog muškarca počastiti najboljim orgazmima na svijetu. U tomu su mu pomogli i poznati američki seksolozi.

Vrijeme je za malu školu o muškim orgazmima.

Jedno veče užitka

Dobar orgazam za muškarca je jednak kao i hladno pivo nakon napornog dana – nagrada za dobro obavljen posao. Posao je u ovom slučaju seksualno zadovoljavanje vas. Dobar dio seksualnog užitka za muškarca odnosi se zapravo na jačanje ega. On se osjeća jači i bolji kada shvati da vas je zadovoljio.

Upravo zbog toga mnogi muškarci odgađaju svoj orgazam kako bi partnerica doživjela svoj vrhunac. Ali, je li to pametno?

'Seks na taj način postaje bitka u kojoj je njegov cilj njen orgazam, a iz priče ispada ono što je zapravo osnovno – zajedničko dijeljenje užitka', pojašnjava psiholog i seksualni terapeut Barry McCarthy. Rješenje je, kaže McCarthy, da žena svom partneru da slobodno veče. Drugim riječima, odvojite jedno veče u sedmici, mazite ga i pazite, odnosno neka njegov užitak bude prioritet.

Apstinencija kao afrodizijak

Pitajte bilo kog muškarca na svijetu – seksualna apstinencija najmoćniji je afrodizijak na svijetu. Ako je nemate zbog, primjera radi, poslovnih putovanja, stvorite je umjetno. Uskratite dragom seks na dan ili dva, ali u to vrijeme ga zadirkujte.

Kako? Seksualni terapeut Robert Birch preporučuje da nabacite nevini dekolte, da se lagano okrznete o njega kad prolazite te da u normalan i uobičajen govor ubacite neke seksi riječi. 'Žene imaju sposobnost posijati seksualno sjeme koje će izrasti u intenzivan i jak orgazam', kaže Birch.

Duga predigra

Kako ga dovesti do stanja animalne strasti? Dugom predigrom! Uri Peles, direktor Centra za seksualnu medicinu na Beverly Hillsu, kaže da muškarci jako cijene dugu predigru: 'Predigra zapravo stvara određenu napetost u mišićima, ali onu pozitivnu koja potom rezultira buđenjem genitalnog područja.

Što je pritisak na taj dio tijela jači, jači je i užitak u seksu, a nakon toga slijedi nezaboravan orgazam.' Predigru za, primjera radi, večernji seks možete započeti već ujutro. Prošetajte mu goli ispred nosa ili se lagano mažite mlijekom za tijelo, ali mu nemojte dopustiti da vas dodiruje.

Tokom dana mu šaljite lascivne poruke, a može i pokoja seksi fotografija. Pustite mašti na volju i igrajte se sve do večeri, a tada i njega i vas čeka vatromet.

Element iznenađenja

Jedan od najvažnijih elemenata moćnog orgazma muškarca je element iznenađenja. Posebno je efikasan u slučaju dugih veza kada preuzme svakodnevica, a seks postane manje važan. Kako djelovati? Zaskočite svog dragog kad se najmanje nada.

Vi zasigurno najbolje znate koji je to trenutak. Mora biti potpuno nespreman tako da ne stigne ni eventualno negodovati. Možda ga, recimo, možete probuditi jedne subote u rano jutro, i to oralnim seksom. Element iznenađenja njega će dovesti do žestokog vrhunca koji će dugo pamtiti.