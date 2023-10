Kako organizovati najvažniji dan u životu

Vjerili ste se, konačno imate sjajni prsten na ruci i sada je došao onaj trenutak da planirate naredni i po mnogima najteži korak kada je emotivna veza u pitanju - planiranje svadbe.

Znamo da je to kompleksan proces od kojeg zna da zaboli glava, ali kada se sve lijepo organizuje, onda nema razloga za to. U nastavku možete pročitati kako da kroz sedam koraka uspijete da organizujete najsrećniji dan u svom životu.

Pa, da li ste spremni?

Korak 1

Sve obavjestite.

Prije stvarnog planiranja, vi, naravno, morate da kažete svima sjajne vijesti. Obavestite porodicu i prijatelje, možete uslikati vjerenički prsten i postaviti na društvene mreže, a onda počnite sa planiranjem sledećih stvari:

Korak 2

Počnite da birate profesionalce i dobavljače ukoliko planirate veliki broj ljudi kod kuće dok čekate mladoženju ili dok se okupljate do odlaska po mladu.

Odaberite kakav ćete ketering poslužiti ili ako ćete angažovati komšije da vam pomognu: ko će spremiti pitu, ko rolat i gdje ćete naručiti roštilj ili pečenje.

Takođe razmislite kako ćete ukrasiti dom, da li ćete angažovati cvjećaru ili ćete samo praviti cvjetove.

Odaberite ko će da vas šminka, ko će da vam pravi frizuru kao i da li ćete iznajmiti limuzinu da vozi mladence.

Korak 3

Počnite da razmišljate kog ukusa će vam biti torta i na koliko spratova planirate da je naručite. Takođe, razmislite šta biste voljeli da ponudite gostima u restoranu, pa možda na osnovu toga i lakše odaberete na kom mjestu ćete proslaviti ovaj dan.

Odaberite foto radnju koja će biti zadužena za najoriginalnije fotografije kao i za kreativan snimak.

Mlade će više zanimati sljedeća stavka, a to je odabir cveća koji će ukrasiti dvoranu. Da li će to biti ljiljani, ruže ili neka kombinacija boja i cveća - izbor je vaš. Ukoliko vam fali inspiracija, možete potražiti fotografije na internetu, piše "My online wedding help".

Već je vrijeme da odslušate neke bendove i kaparišete ih jer su oni, uz restoran, em najskuplja em stavka do koje se teško dolazi, posebno ako ste rješeni da to baš bude konačni izbor.

Takođe, već je vrijeme da se dogovorite sa frizerom i šminkerom oko eventualnog termina.

Krenite da obilazite dekorativne radnje u potrazi za idejama kako biste ukrasili svoj dom ukrasima koji ne podrazumijevaju cvjetne aranžmane.

Korak 4

Krenite da obilazite salone vjenčanica; ukoliko otprilike znate šta biste nosili onda vam neće biti teško da prodavcima objasnite šta želite.

Sa kumovima (koje ste u međuvremenu odabrali), prije svega kumom, idite do zlatare i odaberite burme. Poznato je da je kod nas običaj da kum plaća burme, ali kako se vremena mijenjaju, sada je sve stvar dogovora.

Odaberite pozivnice; da li će biti na preklop ili ne, mat ili sjajne, sa slikom ili bez nje, kombinacija je mnogo, a na vama je da to lijepo "upakujete" sa tekstom.

Sad je vrijeme i da osmislite tačnu satnicu; kada mladoženja dolazi po mladu, koliko se zadržavaju, uzmite u obzir vrijeme koje je potrebno do crkve/opštine i slično.

Često smo svjedoci da se mladenci zahvale pristunima sitnim poklonima poput bombonica ili čokoladica na svojim mjestima, razmislite i o tome.

Mladoženja već treba da bira kakvo odijelo će ponijeti na svadbi, a mlada treba da odabere nakit, da kupi cipele (osim ako neće pozajmiti).

Djevojka koja će kititi svatove treba da ima korpu gdje će te cvetove držati.

Sa profesionalcima odaberite da li ćete imati i kakav će biti zid za fotografisanje sa gostima, takođe i dekoracija stola, a proverite i kakvo će osvetljenje biti u restoranu.

U dogovoru sa restoranom odaberite pravi meni kojim ćete poslužiti goste.

Korak 5

Finalizirajte konačni spisak gostiju.

Ukoliko vam dolaze gosti iz daleka, organizujte im smeštaj.

Vreme je da razmišljate i o tome gde biste mogli da otputujete na medeni mesec, a imajte u planu i da odete do restorana na jednu svadbu da se uverite da je to sve onako kako ste zamislili.

Kako naši običaji nalažu, daruje se ona najbliža familija, pa je vreme da odaberete ono čime ćete ih nagraditi.

Da li ste već smislili pesmu za prvi ples?

Sada kada imate konačni spisak gostiju, vreme je da napravite u plan sedenja.

Korak 6

Vreme je da sedam dana pre venčanja proverite i utvrdite sve sa profesionalcima da li je sve kako treba

Čujte se sa bendom, menadžerom restorana, cvećarom, frizerkom, šminkerkom i ostalim ljudima koji su zaduženi da sve protekne u najboljem redu.

Korak 7

Nekoliko dana pre uplovljavanja u bračnu luku, vreme je da date zadatke onim najbližima; ko će da dočekuje goste, ko će da poslužuje, ko će da koordinira u domu mladenaca.

Kada dođe dan svadbe - sve mora da bude tip-top i ostaje samo da se prepustite veselju i provodu sa najbližima, piše Telegraf.

Uživajte i javite nam kako je sve prošlo.

