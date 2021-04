Kako postati bolji ljubavnik

Dr Stephen Snyder poručio je muškarcima da svakodnevno iskazuju ljubav svojim partnerkama, ali to nije sve...

Ovaj terapeut za veze i seks smatra kako će to poboljšati vaš odnos i oživjeti strasti u spavaćoj sobi. Neke od svojih savjeta podijelio je za Daily Mail.

Recite joj da je volite dok je na poslu

Mnogo žena brine da partneri ne misle dovoljno o njima. Pa ako ste na poslu i razmišljate o njoj, svakako je obavijestite o tome. Pošaljite joj nešto lijepo poput romantične poruke ili još bolje, cvijeće.

Kada se vrati kući nemojte je samo poljubiti. Recite joj da vam je nedostajala, udahnite njen miris, pritisnite njeno tijelo na svoje, čvrsto je zagrlite, poljubite u čelo i budite zagrljeni neko vrijeme. Neka ona osjeti koliko vam je nedostajala.

Sasvim je u redu da zajedno uživate u takvim međusobnim zajedničkim trenucima čak i ako ne planirate seks. Nekada je to važnije i od samog seksa, tvrdi doktor.

Strast, a ne tehnika

U seksu i svim ostalim stvarima koje radite sa svojom partnericom je bitnija strast, a ne tehnika. Ako se seksate s njom samo radi toga da biste sebi ili njoj udovoljili, tu nema strasti, a ni ljubavi. Morate biti i jedno i drugo uključeni, strastveno. Gdje ima strasti ima i vatre. Odnos sa strašću je pravi odnos. Ako ga nikada niste proživjeli, prvi put kada ga doživite osjetićete koliko je to jak i snažan odnos, ističe Snyder.

“Uvijek pitam muškarce: ‘Kad dodirnete partnerku, činite li to iz svog zadovoljstva ili zbog nje?’ Većina muškaraca kaže: ‘Za nju, naravno! Zar ne bih trebao to raditi?’. Nažalost, raditi to jednostavno iz njenog zadovoljstva može nakon nekog vremena postati poprilično dosadno. Šta god radili, pobrinite se da i vas to uzbuđuje. U odnosu treba biti strasti”, govori Snyder.

Orgazam kao šlag na kraju

Naravno da je lijepo i zadovoljavajuće pružiti ženi orgazam. No nikako je toekom seksa nemojte forsirati na to jer time nećete dobiti apsolutno ništa.

“Kao seksualni terapeut, kažem ljudima da je put do orgazma kada jednostavno uživate u osjećaju uzbuđenja, izgubite se u tom trenutku. Tada se jednostavno orgazam dogodi na kraju, poput šlaga kojeg dodajemo na tortu”, govori stručnjak.

Kada krenete voditi ljubav nemojte razmišljati o tome kako ćete doći do vrhunca. Prepustite se i uživajte u trenutku. Sve ostalo doći će samo od sebe.

Nemojte previše razmišljati, budite svjesni

“Često parovima kažem da se dogovore da zajedno idu u krevet, skinu odjeću i ne rade apsolutno ništa. Većina nas provodi toliko vremena razmišljajući i radeći, ali ako prvo provedete nekoliko minuta zajedno ne radeći apsolutno ništa, vaš um ima priliku prebaciti se s razmišljanja na nešto što nazivamo ‘svjesnošću'”, govori Stephen.

Kada ste svjesni svega oko sebe tada se događaju dobre stvari. Usput, ne brinite o želji. To dolazi i prolazi, a vi je ne možete prisiliti.

Kada biste bili osvješteniji vjerovatno biste bili i spremniji za seks nego u određenom trenutku kada niste svjesni svega što se događa nego su vam misli još “na poslu”. Dok vam misli lutaju i dok razmišljate o poslu ne možete se opustiti pa i ako krenete voditi ljubav “pašće vam sve u vodu” jer se nećete moći fokusirati.

(24 sata.hr)