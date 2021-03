Umjesto da čekate da se muškarac pojavi u vašem životu, poradite na onome što je u vašoj moći.

Privucite ih svojim šarmom

Privlačnost je univerzalni fenomen i kada je u pitanju osobnost, postoje neke osobine koje su jednako privlačne muškarcima i ženama. Dakle, kad razmišljate o tome kako privući muškarca, razmislite o tome što vas može privući. Kada upoznate momka, ne postoji ništa neprivlačnije od njegovog šutljivog ili depresivnog ponašanja ili monologa o poslu koji ne voli. Ljude privlače sretni i samopouzdani ljudi. Fokusirajte se na to da pokažete svoju sjajnu osobnost, a žalopojke ostavite za prijateljice.

Ako ste skloniji pesimizmu (a nadamo se da niste!), svaki dan zapišite na papir tri stvari za koje ste zahvalni, bilo da se radi o porodici, prijateljima ili prekrasnim uspomenama, nešto što je vama posebno. Na taj ćete način podstaknuti pozitivno razmišljanje, a time i privući sve momke oko vas.

Neka se osjeća dobro uz vas

Volite kad vam muškarci dijele komplimente? Ni oni nisu imuni na laskanje. Nemojte se bojati dobaciti mu pokoji kompliment o seksi bicepsima, šarmantnom osmijehu ili odličnom smislu za humor. Ako napravi nešto lijepo za vas, časti vas večerom, odveze vas negdje ili vam udijeli kompliment, pokažite mu da cijenite to.

Ohrabrite ga da krene u lov

Iako većina momaka voli lov, potrebno im je malo ohrabrenja. Naravno, to izgleda kao da je muškarac napravio prvi korak, ali zapravo su žene te koje to učine, i to očima. Stručnjaci za govor tijela kažu da je potrebno pogledati muškarca najmanje tri puta kako bi on to uopšte primijetio. Pogledajte u njegovom smjeru i zadržite pogled ne duže od 20 sekundi, a zatim to ponovite. Dodajte i mali osmijeh da ne djelujete preozbiljno. Kada vam napokon priđe, nemojte se odmah baciti na njega i reći mu koliko vam se sviđa, budite malo tajanstveni u ovoj fazi.

Nemojte djelovati zastrašujuće

Ako želite da vas pozove vani, pokušajte mu olakšati. Pazite da vam govor tijela bude topao i prijateljski, izbjegavajte prekrštenih ruku, ramena držite uspravno i budite okrenuti prema njemu.

Nemojte biti preznatiželjni, zadnja stvar koju trebate pitati muškarca pri upoznavanju je gdje živi, šta radi i koji auto vozi. Većina muškaraca može nanjušiti djevojku koju zanima samo novac kilometrima daleko, a to je posljednji utisak koji želite ostaviti.

Nikog nećete upoznati kod kuće

Ako samo sjedite kod kuće, jedini muškarac kojeg ćete upoznati je poštar i vjerovatno je zauzet. Izađite iz kuće i krenite posjećivati nova mjesta. Najvažnije je da izađete negdje gdje vam muškarci mogu prići. Razmislite o potencijalnim mjestima za upoznavanje. Izađite i koketirajte. Čak i ako vam niko ne priđe, zabavićete se.

(Cosmopolitan.hr)