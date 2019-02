Kako priznati partneru svoje seksualne fantazije?

Spomenuti neku seksualnu fantaziju partneru nije uvijek jednostavno. Zapravo, nije nikad jednostavno. Bez obzira kako mu se to odlučite saopštiti izlažete se ranjivosti i postoji mogućnost da vas odbije. Uz neugodan dodatak zgražanja. Nije ni čudo da na kraju o takvim stvarima odlučimo ne pričati.

Ipak, to nije dobro jer čak i samo razgovor o vašim fantazijama može vam poboljšati seksualni život, kao i poboljšati odnos i učvrstiti povjerenje.

Postoje li "čudne" fantazije, koje bismo trebali zadržati za sebe?

Jednoglasno ne! Ako je vaša fantazija legalna, ne morate se brinuti je li "čudna". Sama riječ "čudno" ima prizvuk osuđivanja, a to nije poželjno u spavaćoj sobi. Ljudi često krivo misle da su bilo kakve radnje u spavaćoj sobi, koje odstupaju od "normalnog" seksa, kao što su vezanje i slično, pokazatelji devijantnog ponašanja.

To ne može biti dalje od istine! Fantazije su normalne i zdrave te ih je puno bolje smatrati kreativnima, nego čudnima.

Osim toga, nije dobro držati svoje fantazije u tajnosti, jer to može završiti tako da potajno zamjerate partneru što nikad nije napravio nešto što, nije ni znao da vi želite.

"Imala sam vrući san o tebi, moram ti ga ispričati"

Da, toliko je jednostavno. Ako je vaša fantazija baš izrazito kreativna, možete početi s nečim blažim, više mainstream, da ispitate teritorij. Ako se vašem partneru svidi, možete dalje nastaviti razvijati tu fantaziju. Ne zaboravite da je eksperimentisanje odličan način da vratite žar u dugu vezu.

Što ako se uspaniči?

Bez obzira na to koliko se dugo znate, koliko ste dugo zajedno i koliko se volite, uvijek postoji strah da vas partner neće razumjeti. Ili još gore, da će to što predložite smatrati odbojnim pa ćete mu samim time i vi postati odbojni. Ako se vaš partner zaista krene zgražati nad vašim prijedlogom, nemojte krenuti u defenzivu. Radije, pokušajte saznati što tačno on smatra odbojnim pa ćete kroz razgovor možda doći do kompromisa. Prijeđite na razgovor o drugim stvarima i pokušajte se složiti oko nečega što bi vam oboma pasalo.

(NN/cosmopolitan.hr)