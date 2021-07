Kako seks utiče na kožu: Što je njega više, to je bora manje

Seksualna bliskost i orgazmi oslobađaju oksitocin koji smanjuje nivo stresa u tijelu čovjeka.

Smanjen nivo kortizola dovodi do manje razgradnje kolagena i elastina, što dovodi do toga da se i bore manje stvaraju.

Osim toga seks povećava nivo hormona koji pozitivno utiču na kožu.

Zdrav seksualni život može poboljšati izgled vaše kože, smanjiti stres i doprinjeti tome da naše tijelo bude srećno i zdravo.

Ono što se dešava s vašom kožom duboko je povezano s onim što se dešava u vašem životu.

Na primjer, stres, manjak seksa i neprospavane noći mogu negativno uticati na vašu kožu, što za rezultat može imati suvu, izboranu i osjetljivu kožu.

Ovo su prednosti seksa za vašu kožu:

1. Povećava nivo hormona dobrih za kožu

Studije su pokazale da žene koje su seksualno aktivne (uključujući i one koje masturbiraju) imaju viši nivo estrogena budući da se količina hormona povećava tokom orgazma. Estrogen je ključan za normalno funkcionisanje kože, krvnih sudova, folikula dlake, uljnih žlijezda i melanocita (poznatih kao ćelije koje proizvode pigmente).

2. Smanjuje stres

Orgazmi oslobađaju oksitocin, što smanjuje nivo stresa. Manje kortizola dovodi do manje razgradnje kolagena i elastina, što dovodi do manje bora. Jedno istraživanje na više od 3.000 muškaraca i žena otkrilo je da su oni koji su imali polne odnose tri puta sedmično izgledali sedam do 12 godina mlađe od stvarne dobi.

3. Podstiče cirkulaciju

Budući da je seks neka vrsta tjelesne aktivnosti, on može podstaći protok krvi i kiseonika u tijelu.

Seksualna aktivnost itekako utiče na zdravlje i ljepotu vaše kože, pa se preporučuje da nikako ne zanemarite seks koji je jako bitan za telo i kožu, prenosi 24sata.hr.