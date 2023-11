Kako vas partner grli, takvu vezu i imate: 9 vrsta zagrljaja

Nije samo poljubac pokazatelj koliko nekog volimo i poštujemo. Svoju ljubav možemo često iskazujemo i kroz zagrljaj.

Kada nekog grlimo, to koliko jako i dugo radimo može dosta toga da otkrije, posebno kada se radi o zagrljaju dvije osobe koje su u emotivnoj vezi. Zagrljaj je najljepši oblik komunikacije, jer ne samo da daje osjećaj sigurnosti, već gradi i povjerenje sa osobom sa kojom se dijeli.

Ljubavni savjetnik Virdžinija Satir, kako prenosi "The minds journal", kaže da nam je na dnevnom nivou potrebno čak četiri zagrljaja da bismo "preživjeli"; osam za održavanje; a čak 12 dnevno za rast.

Dok onaj koji traje duže od 20 sekundi stvara srećne i dobre hemikalije u organizmu.

Pročitajte u nastavku koje su vrste zagrljaja postoje i šta svaki od njih znači.

1. Zagrljaj otpozadi

Kada vam partner priđe otpozadi i zagrli vas dok ste u kuhinji ili se bavite drugim poslom smatra se veoma intimnim oblikom zagrljaja. To znači da je osoba zaljubljena u vas i da je spremna na sve kako bi vas zaštitila.

2. Zagrljaj sa tapšanjem po leđima

Ovakva vrsta zagrljaja označava sigurnost i udobnost, a obično tapšemo nekoga po leđima dok ga grlimo kada želimo da ga utješimo. Ovo je više "prijateljski" zagrljaj i može se podijeliti sa bilo kim bez romantične konotacije.

3. Zagrljaj u struku

Ovakav zagrljaj je intiman gest i pokazuje da vam je partner naklonjen i da želi da provede što više vremena sa vama. Vjeruje vam, želi da budete u njegovom intimnom prostoru i srećan je što vas vidi.

4. Zagrljaj dok uspostavljate kontakt očima

Ovakav tip zagrljaja govori o intimnosti drugog nivoa. Kada dvoje ljudi dijele duboku vezu, gledaju jedno drugom u oči dok se grle. Sve iskre i vatra u vezi pokazuje se ovim pogledom, pa zato ako imate ovakvu hemiju i ljubav sa partnerom - ne puštajte je!

5. Zagrljaj medveda

Zagrljaj medvjeda je čvrst i ohrabrujući kontakt, koji dovoljno govori o ljubavi koju imate prema drugoj osobi. Pokazuje potpuno povjerenje, udobnost i intimnost između partnera, jer je ovo vrsta zagrljaja koja vas oslobađa svih vrsta napetosti i anksioznosti.

To čini da se osoba oseća voljenom i bezbednom u isto vreme. Ako vas partner ovako grli, onda ste "uboli premiju". Može vam biti i partner i najbolji prijatelj.

6. Zagrljaj bez kraja

Kada zagrljaj traje i traje, to je najljepši oblik tihe komunikacije dvoje ljudi koji žele da iskažu ljubav i podršku. Kada je ljudima zaista toliko prijatno jedno sa drugim da mogu da sjede u tišini i da se grle satima, u pitanju je nijemi izraz koliko se jako vole i kako će stajati jedno uz drugo i kad je teško i kad je lijepo.

7. Zagrljaj jednom rukom

Kada vas partner zagrli tako što vas jednom rukom privuče bliže, to je pokazatelj da želi da vas povede sa sobom. On će biti spreman da vas zaštiti i podržaće vas kada je to potrebno.

8. Učtiv zagrljaj

Ovo je bočni tip zagrljaja, bez previše kontakta sa gornjim ili donjim dijelom tijela. Obično se dijeli među prijateljima i poznanicima.U pitanju je prijateljski i učtiv način da nekoga pozdravite. Ako dijelite ovakve zagrljaje čak i poslije nekoliko sastanaka, između vas i da dalje postoji distanca i nedovoljno intimnosti.

9. Zagrljaj prijatelja

Ovakav zagrljaj se takođe daje bočno, ali sa vašim rukama preko ramena ili na struku. On ukazuje na nivo udobnosti koji prevazilazi romantičnu ljubav. Zapravo implicira da niste samo par, već i najbolji prijatelji ili partneri u zločinu, prenosi Telegraf.rs.

Kako vi grlite partnera?

