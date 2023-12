Kako zadržati muškarca? Počnite od "zlatnog pravila"

Nekoliko stvari je ključno u muško-ženskim odnosima, a najvažnije je da držite do sebe.

Šeri Argov, autorka knjige "Zašto muškarci vole kučke" (Ezoterija, 2007), u svojoj knjizi odgovara na pitanja koja sve žene svijeta sebi postavljaju. Odgovor je lak upravo onoliko koliko nije lako primjenljiv i glasi - najvažnije je držati do sebe.

Donosimo nekoliko prenijetih ključnih savjeta ove književnice svim djevojkama i ženama koje su doživele neuspjeh u ljubavi, a misle da ni u čemu nisu pogriješile.

Procijenite ga realno

Veoma je važno hladne glave sagledati šta vam muškarac svojevoljno daje. Dakle, šta vam pruža, a da mu vi to ni na koji način niste tražile. Ni otvoreno ni izokola, ni lukavo ni iskreno. Na osnovu toga najbolje ćete procijeniti kakav je, pa ćete lakše shvatiti da li vam odgovara ili ne.

Prije nego što se zapitate da li ste dovoljno dobri za njega, zapitajte se da li je on dovoljno dobar za vas.

Ne jurite ga

Zlatno pravilo, pogotovo ako su stvari na samom početku ili je veza na klizavom terenu, glasi da nikada ne treba juriti muškarca i da ne treba insistirati na kontaktu. Ova taktika provjereno uspjeva, ali nekad je jako teško primijeniti je. Tim je teže ako ste ludo zaljubljeni. Ipak, stegnite srce i povucite se - uspjeh je zagarantovan.

Jednostavno, svi muškarci su lovci. U njihovoj prirodi je da jure plen koji im stalno izmiče, ne uskraćujte mu to zadovoljstvo. Ne treba da preuzimate inicijativu zato što se on povukao. Tada treba da ga pustite. Inicijativu preuzmite kad stvarno želite da ga vidite, a ne kad želite da ga zadržite.

Vodite svoj život

Manite se priče kako nećete da igrate igrice. Svaka devojka koja ostavi sve i otrči na muškarčev poziv postaje vrlo brzo neinteresantna, jer on zna da je 100 odsto poseduje. Ne planirajte veče prema tome da li će vas on zvati ili ne. Planirajte svoj život onako kako vama odgovara i, ako on kasni s javljanjem, ne menjajte planove. U prirodi muškaraca, male dece i životinja je da testiraju granice, da provere šta može, a šta ne može da prođe.

Zapamtite, vi držite svoj život u svojim rukama i sve što će se dešavati ne zavisi samo od njega, naprotiv. Kad pustite konce, nastaće haos. I niko neće biti kriv sem vas, jer vi takođe određujete pravila igre.

Ne ugađajte mu previše

Oprezno s provokativnom garderobom! Dubokim dekolteom, prekratkim minićem i tangicama odmah ćete privući pažnju muškarca, što, slažete se, nije teško. Problem je zadržati pažnju.

Pod preterivanjem se podrazumeva sve od provokativnog oblačenja, prečestog zvanja telefonom do "spremanja slave" kad dođe kod vas da gledate film. Zaboravite frazu: dajem sve od sebe. Dajte sve od sebe da ostvarite neki svoj cilj, a muškarcu dajte onoliko koliko je objektivno zaslužio nivo vaše veze. Sve preko toga će ga udaljiti od vas. Bezuslovna ljubav je divna, ali samo ako ne poništava ljubav prema samom sebi i ako je zaslužena.

Držite do sebe

Poštovanje sebe i svojih stavova ne podrazumijeva neosjetljivost za drugog i netoleranciju. Naprotiv. Kada se zaljubi, žena koja istinski drži do sebe situaciju procjenjuje realno i ne dozvoljava da njeno ponašanje poremeti romantična projekcija koju je pripisala određenom muškarcu. Svojim stavom i ponašanjem pokazuje da se ne plaši da ostane sama i da nije zavisna od veze. Ona daje muškarcu dovoljno prostora za sve što on želi, istovremeno mu jasno stavljajući do znanja šta će tolerisati a šta ne. U vezi koja je ugrožava ili ograničava ne guta knedle i ne čeka da joj se dečko opameti. Time istovremeno čini veliku uslugu muškarcu: oslobađa ga osjećaja krivice i odgovornosti za svoju patnju. A to je već dovoljno da on ostane s njom.

"Briga me" stav učiniće čuda

Zrelog i pametnog muškarca najviše privlače osobe koje nisu u vezi s njim, jer će u suprotnom umrijeti. Privlače ga žene koje biraju partnera zato što im je s njim lijepo, zato što ga cijene i dobro se osjećaju s njim. Samo će nesiguran muškarac trpeti očajnicu koja po svaku cijenu ostaje u vezi koja je ne zadovoljava.

Zato, ako želite pravog, ako želite sreću u ljubavi, ne tolerišite gluposti i na prvi znak nepoštovanja prema vama – sklonite se. Jer, ko voli sebe, njega vole i drugi, piđe ženski magazin.

