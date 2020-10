Kalorije možete potrošiti i sa partnerom, ali ne u teretani

Dodiri, ljubljenje i seks dokazano su odlični za zdravlje - psihološko, emocionalno, ali i fizičko. Kako se otkucaji srca povećavaju, tijelo se više znoji, te tako troši određeni broj kalorija. Nakon brojnih istraživanja stručnjaci su otkrili koliko tačno kalorija troši određena “ljubavna” aktivnost.

Ljubljenjem se zbližavate s partnerom, ali i gubite kilograme. Jedan sat neprestanih poljubaca potrošiće 68 kalorija.

„Ako se uz to još i dodirujete mogli biste doći i do 90 kalorija“, tvrdi Jaiya Kinzbach, seksolog iz Los Angelesa. Malo strastvenije ljubljenje uz skidanje odjeće pokrenuće tijelo, a za samo pola sata možete da potrošite i do 230 kalorija - to je kao da ste bili u teretani!

„Počnete ubrzano da dišete i srce lupa jače, a samim tim veća je i potrošnja kalorija“, rekla je Gilda Carle, psihoterapeut. Penetracijom žene u prosjeku potroše 69 kalorija u 25 minuta, a muškarci 31 više. Kako tvrde stručnjaci, ključ u trošenju što većeg broja kalorija je da seks bude što duži i strastveniji. Stenjanjem, mijenjanjem poza i ljubljenjem možete to postići.

(Novosti.rs)