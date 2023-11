Koje seksualne odnose treba strogo izbjegavati

Vjerovatno zvuči čudno kada kažemo da seksualne odnose treba izbjegavati, ali postoje određene situacije kada ga je najbolje odbiti.

Pijani seks

Seks sa tipom kog si tek upoznala u klubu sigurno se čini kao odlična ideja nakon nekoliko koktela, ali nije. Seks za jednu noć nije toliko loša stvar, ali ako jedva stojite na nogama, ne preporučujemo da u krevet vodite ikoga osim sebe, piše Ženski magazin.

Bez zaštite

On vas uvjerava da je čist, i vjerovatno jeste, ali dok ne navuče kondom na svoju čistoću, nema seksa. Polne bolesti i neželjena trudnoća nisu stvari sa kojima se treba igrati, a ako on tvrdi da mu je jednostavno bolje kada to radi bez zaštite, postavite ultimatum: Ili ćete imati smanjen osjećaj, sa prezervativom (što je gotovo neprimjetno), ili nećete imati nikakav osjećaj. Sigurno će odabrati zaštitu.

Iz obaveze

Neke će devojke pristati na seks čak i kada im uopšte nije do toga, jer misle da moraju. Muškarci koji ucjenjuju i žickaju seks samo zato što kao njihova devojka ili žena to moraš da radiš, ne zaslužuju da dobiju to što žele. Naravno, govorimo o situaciji kada se vama to ne radi, i pravu da, baš zbog toga što ste u vezi, bez straha odbijete seks.

Osvetnički seks

Momak vas je ostavio, a vi ćete iz osvete spavati sa nekim ko vam se zapravo ne sviđa? Ovakav seks je strogo preporučljivo izbjegavati. Osim što ćete sa drugim tipom spavati iz potpuno pogrešnih razloga, velike su šanse da će momku zbog kojeg ste to uradile biti sasvim svejedno.

Zbog pridobijanja ljubavi

Mnoge devojke misle da će, ako odmah imaju seks, zadobiti 'vječnu' ljubav i poštovanje muškarca koji im se sviđa. Logika ipak nalaže drugačije: Ako vas zaslužuje, čekaće, a ako o vama sudi samo prema spremnosti da spavate s njim, vjerovatno će nakon seksa odmah početi da traži novu djevojku koju još nije osvojio.

