Koji dani su najbolji za seks?

Ako ste mislili da su žene za seks raspoložene vikendom, onda ste se prevarili. Zapravo, u pitanju su specifični dani u mesecu.

Nаjjаči libido je neposredno prije i za vrijeme plodnih dana, tačnije, vrlo brzo nakon završetka "onih dana".

Međutim, osim hormona, na želju za seksom utiče veliki niz faktora, između ostalog i to koji je dan u sedmici. Istraživanje sprovedeno na velikom uzorku slobodnih i žena u ozbiljnim vezama otkrilo je da će slobodne žene najprije voditi ljubav ponedjeljkom i srijedom, dok one u vezi, akciju ostavljaju za petak ili subotu.

Tokom mjesečnog ciklusa žene prolaze kroz faze u kojima imaju potpuno suprotna seksualna raspoloženja. Velikom broju žena ove nagle promjene smetaju, ali one ne znaju da ih kontrolišu i usklade se s potrebama svog tijela.

1–5. dan ciklusa

Početak menstrualnog ciklusa je faza u kojoj nema razdražljivosti, nadutosti i osjećaja težine. Ta faza nastaje jer se nivo hormona estrogena povećava. Ako imate bolnu menstruaciju, uživajte u strasnim dodirima, jer seks može da umiri bol. Tokom orgazma oslobađa se endorfin (hormon sreće) koji je i prirodni opijat, te ublažava bolove.

6–8. dan ciklusa

Idealan period za eksperimente u krevetu, jer je vaše samopouzdanje opet na vrhuncu. U ovom periodu nadoknadite sve što ste se propustili u vrijeme menstruacije.

9–14. dan ciklusa

U ovom periodu se vaše tijelo priprema za ovulaciju i ovulira. Estrogen doseže vrhunac, a vi se osjećate kao prava zavodnica. Žene se u ovom periodu osjećaju zanosno i seksi, češće oblače uske haljine i majice s dekolteom. Na osnovu svega toga možemo da zaključimo da su ovo najbolji dani za seks. Za koju god pozu se odlučili, doživjećete vrhunac, jer je vagina u ovom periodu izrazito osjetljiva.

15–19. dan ciklusa

Ovo je period kada nećete biti toliko raspoloženi za seks, ali to je sasvim normalno. Nivo estrogena značajno pada i to utiče na vaše raspoloženje. U ovom periodu će vam najviše prijati da se mazite s partnerom. S obzirom na to da se u ovom periodu osjećate umorno, izaberite neku jednostavnu pozu i sve prepustite partneru.

20–28. dan ciklusa

Ovo je najnepovoljniji period za ženu, jer je tada izrazito razdražljiva i depresivna. Nivo estrogena je izrazito nizak. Kada uđete u ovaj period, prijaće vam tople i mirisne kupke, a u krevetu će vam najviše prijati da vas partner oralno zadovolji, piše she.hr.