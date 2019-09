Koji hormon nas tjera na maženje?

Zavisnost od seksa zaista postoji, a naučnici za to krive jedan poseban hormon.

Naime, u pitanju je hormon koji nas podstiče da se mazimo i razmjenjujemo nježnosti s partnerom - oksitocin.

Uprkos tvrdnji da je jedan od 10 muškaraca i jedna od 12 žena zavisna od seksa, mnogi odbijaju da povjeruju da je to zaista jedan od oblika zavisnosti i da zaista postoji kao takva. Naučnici su sada došli do saznanja zašto se ova zavisnost uopšte javlja i oni misle da je za to krivac porast hormona oksitocina u tijelu. Ovaj hormon neki nazivaju i "hormon maženja" za koji kažu da čini ljude bliskijima.

Oni koji imaju povišen hormon oksitocin u tijelu osjećaće privlačnost prema nekoliko ljudi u isto vrijeme, što ih kompulsivno vodi u potragu za seksom, piše "Daily Mail". Hormon čini i da seks bude uzbudljiviji.

Istraživanje sprovedeno na Univerzitetu u Švedskoj obuhvatilo je 60 odraslih ljudi, uglavnom muškaraca, koji su tretirani zbog seksualne zavisnosti.

"Mnogi zavisnici ne mogu da kontrolišu svoje ponašanje i to može da ima negativan uticaj na njihove živote, od razorenih veza i brakova pa sve do depresije i anksioznosti", rekao je profesor Juši Jokinen.

Prema njegovim riječima, seksualna zavisnost je medicinska dijagnoza koja ima neurobiološki uzrok. Prošle godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je prvi put zavisnost od seksa za mentalni poremećaj.

Ovo istraživanje imalo je za cilj da pokaže kako kognitivna bihevioralna terapija, koja smanjuje oksitocin, pomaže zavisnicima da promijene svoje ponašanje i može da dovede do novog lijeka koji blokira ovaj problematičan hormon u ovim slučajevima.

