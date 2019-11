Koji su najčešći razlozi za nevjerstvo u braku?

Mada je povjerenje temelj svake veze i braka, prevara može da uzdrma i uništi i najčvršći odnos među partnerima.

Istraživanja govore da je nevjerstvo zastupljeno u 20 do 25 odsto brakova i da muškarci i žene varaju podjednako.

U jednoj nedavnoj studiji učestvovalo je 500 ispitanika koji su bar jednom u životu imali takvo iskustvo. Čak 77 odsto njih je reklo da su nedostatak ljubavi prema trenutnom partneru ili jake emocije prema drugoj osobi bili razlog za prevaru.

Mnogi varaju iz dosade, odnosno na to ih navodi želja za nečim novim.

Nedostatak pažnje u vezi ili braku takođe može da navede partnera na "grijeh", a žene imaju jači motiv da to urade.

Nije uvijek nezadovljstvo razlog za nevjerstvo. Čak 70 odsto ljudi je reklo da se to dogodilo u nepredviđenoj situaciji pod dejstvom alkohola ili u drugim okolnostima, u čemu, naravno, prednjače muškarci. Vjerovali ili ne, čak 57 odsto onih koji su varali, rekli su da je to uticalo na porast samopoštavanja i jačanje njihovog ega. Avanturu može da prouzrokuje i ljutnja na partnera, jer je za neke to način da ga kazne ili da mu se osvete. Jaka seksualna želja je čak u trećini slučajeva jedan od glavih razloga za prevaru, u čemu su muškarci nenadmašni.

(novosti.rs)