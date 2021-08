Koji su ženski, a koji muški najveći strahovi u seksu

Većina muškaraca vjeruje da se sve ispod pet minuta klasifikuje kao prerana ejakulacija, ali sasvim normalno vrijeme polnog odnosa prije ejakulacije je između tri i pet minuta, kaže seksolog Trejsi Koks.

Žene su najčešće opterećene ovim situacijama:

Šta ako dobijem polno prenosivu bolest ili zatrudnim?

Iako je to najveći strah kod oba pola, žene više brinu o sigurnom seksu - i to s dobrim razlogom. Kod žena je veća vjerovatnoća da će se zaraziti nekom polnom prenosivom bolešću i sa razlogom su žene ovdje više uplašene nego muškarci. Nije loše da oba partnera naprave test na polno prenosive bolesti - postoje setovi za testiranje kod kuće ukoliko vam je tako ugodnije nego da posjetite ljekara.

Što ako mu se moje tijelo ne sviđa?

Britansko istraživanje Jugov iz 2019. godine pokazalo je da se jedna od pet odraslih osoba osjeća neugodno u svom tijelu. Žene posebno imaju osjećaj da moraju da se prilagode društvenom idealu "savršenog" tijela koji je većini njih zapravo nedostižan. "Zatvorite oči ukoliko se tokom vođenja ljubavi stalno usređujete na "nesavršene" delove tijela i usmjerite pažnju na ono što osjećate, ne na ono što vidite. Budite aktivni u krevetu, jer je tako manja vjerovatnoća da će vas ometati negativne misli", savjetuje Trejsi.

Šta ako me osude?

Dok se muškarci brinu da će biti "loši" u krevetu, žene su zabrinute oko toga da li će biti "previše dobre" ili previše iskusne ili možda previše uzbuđene pa će partner misliti o njima svašta: "Iako je situacija bolja nego što je bila u prošlosti, još uvek ima dosta žena koje društvo osuđuje prema broju muškaraca sa kojima su spavali. Nije li čudo da zato ponekad obuzdavaju entuzijazam, sve iz straha da ih neće smatrati 'lakim ženama', kaže Trejsi.

Muškarce muče najčešće ovi strahovi:

Šta ako ne mogu da postignem ili održim erekciju?

"Svi muškarci se u nekom trenutku života bore sa anksioznošću, ona je u porastu. Sve više njih u dvadesetim i tridesetim godinama paničari pri pomisli da neće moći da postignu ili održe erekciju, pa će razočarati partnera. Oko 50 odsto muškaraca u tridesetim godinama priznalo je tokom jedne studije (na 2.000 muškaraca) da su imali problema sa tim", kaže stručnjak.

Šta ako ne doživi orgazam?

Realnost je da muškarci često očekuju da dožive orgazam samo kroz seksualni odnos bez ikakve dodatne stimulacije klitorisa - to se ne dešava u 75 odsto slučajeva.

"Samo 25 procenata žena doživi orgazam samo kroz penetraciju. Ova činjenica je do sada trebala biti urezana u naš mozak, jer to znamo otprilike 2000 godina - nalazi se u Kama Sutri, ali iz nekog razloga i muškarci i žene to ignorišu", kaže seksolog.

Šta ako penis nije dovoljno velik?

Da, ova zabrinutost muči mnoge muškarce. Jedno istraživanje provedeno na 50.000 njih pokazalo je da 45 posto momaka želi veći penis. Takođe se pokazalo da su muškarci prosječne veličine genitalija više zabrinuti zbog veličine od onih koji imaju manji penis od prosjeka.

Ista studija pokazala je da je 85 posto žena zadovoljno veličinom 'te stvari' u partneru, dok je 55 posto muškaraca nezadovoljno onim što nose u gaćama. "Što se tiče seksa, veličina penisa je uglavnom na dnu većine žena. Bitne su seksualne vještine, pažljivost, traženje povratne informacije, radost davanja i primanja, dobar odnos čak i izvan kreveta itd. Sve ovo će vam donjeti više bodova od velikog penisa".

