Koliko žene žele da seksualni odnos traje

Bez obzira na sva istraživanja, prvo trebate razgovarati s partnerom i oboje doći do zaključka što vama najbolje odgovara.

Komunikacija je ključ dobrog seksa.

Često u razgovoru ljudi komentarišu da je neko prekratko 'izdržao' u krevetu ili kako je neko neumoran, a uglavnom se ta tema odnosi na muškarce. Novo istraživanje dalo im je odgovor na pitanje koliko ženama odgovara da traje cijeli odnos.

Kako prenosi MBG, istraživanje je otkrilo da je ženama potrebno 13 minuta i 41 sekunda da dožive vrhunac. Takođe, nisu mogle doživjeti vaginalni orgazam samo penetracijom, bilo je potrebno imati predigru.

Uz to, muškarci mogu doživjeti vrhunac samo jednom, kada se dogodi ejakulacija, i ne mogu nastaviti s odnosom. S druge strane, žene mogu doživjeti nekoliko orgazama tijekom jednog odnosa, pa se prema tome zaključuje da su žene izdržljivije u krevetu.

Rezultati ovog istraživanja provedenog na 3.836 žena pokazali su žene zadovoljne ako odnos traje otprilike 25 minuta i 51 sekundu, ali prema iskustvu kažu da najčešće traje kraće - otprilike 16, 17 minuta.

Seksualni terapeuti kažu da je to vrijeme idealno ako je uključena i predigra, jer bi vaginalni seks trebao trajati od 7 do 13 minuta kako bi užitak bio potpun. Jedna do dvije minute je prekratko, tri do 7 je prosječno, a sve od 13 do 30 minuta je predugo.