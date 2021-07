Korisni savjeti kako da vam kondom ne pukne

Ukoliko se prezervativi ne čuvaju na pravi način može doći do oštećenja, a naknadno i njihovog pucanja, šta može prouzrokovati neželjene događaje.

Seksualni odnosi su taboo tema u dnevnim razgovorima.

Najčešće se oni vode između bliskih prijatelja, a na šire se izbjegava pričati o tome.

Iz tog razloga mnogi ostaju uskraćeni za neka iskustva iz kojih se mladi, a i stariji bez iskustva mogu naučiti.

Dakle, jedna od stvari koje su neophodne za zaštićene seksualne odnose što od neželjene trudnoće, tako i od polno prenosivih bolesti jesu prezervativi, tj. kondomi, prenosi Glossy.

Međutim, do neželjenih događaja može doći ukoliko prezervativ prilikom seksualnog odnosa punke. Do toga može doći ukoliko ga ne čuvate dobro, a ovi savjeti će vam pomoći to zaobiđete:

Izbegavajte da kondome nosite u džepu, novčaniku u torbi.

Nemojte ih izlagati jakim temperaturama!

Obavezno ih kupujte u apotekama, nikako na kiosku i sl, jer se može desiti da ih u prodaji drže tako da se oni ne mogu oštetiti

Pazite i kako otvarate kondome, jer ih već tu možete probušiti

Posebno je bitno napomenuti da prilikom analnog seksa najčešće može doći do pucanja kondoma jer je anus prilično jak mišić.

Tom prilikom birajte prezervative koji su deblji i koristite lubrikante kako bi olakšali odnos i zaštitili kondom od pucanja, a time i sebe i druge.

Nemojte duplirati kondome ukoliko su tanki jer trenjem takođe može doći do pucanja istih.