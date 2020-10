Kratak kurs zavođenja: Lijevo uho i desno rame

U svom najboljem ste izdanju: našminkani, dotjerani, na vrtoglavim štiklama, ali to ne djeluje na muški svijet. U čemu je problem?

Nekoliko provjerenih savjeta iskusnih zavodnica pomoći će vam da probudite svoju zavodljivu stranu i situaciju sagledate sa muške strane.

1. Ne skrećite pogled!

Pogled i osmijeh su dobitna kombinacija. Kada vam se sretne pogled sa muškim - ne skrećite ga, nastavite da ga gledate u oči i dodajte smiješak. Ako sklonite pogled šaljete poruku da vam se ne sviđa. Osmijeh je najbolja šminka!

2. Pokažite kožu

Muškarci su vizuelna stvorenja, njihova mašta je skromnog dometa. Ako mislite da je rješenje duboki dekolte ili ekstra kratka suknja - varate se. Oni bolje reaguju na obnažena ramena ili vrat. Ogrlicom skrenite pažnju na taj dio tijela.

3. Obucite se za muške, a ne ženske oči

Ako vas na ulici više gledaju žene nego muškarci - svaka čast za stil! Mušakrci vole ženstvene žene, pa umjesto tunike obucite nešto što ističe struk.

Ako vas odmeravaju žene - svaka čast, ali to nije put do muškog srca.

4. Skrenite pažnju na noge

Obukli ste suknju (to je jasno da morate) i s vremena na vrijeme ih polako prekrstite, jer ćete tako privući muški pogled. Dok su vam noge prekrštene polako njišite stopalo, jer time poručujete da ste opušteni i spremni za flert.

5. Slučajno ga dodirujte

Dodir je znak bliskosti i ima magično dejstvo na muškarca. Počnite tako što ćete mu dodirnuti lakat, a ako vas zasmije doditnite mu vrhovima prstiju rame. Ako okrene pogled nježno mu rukom vratite lice ka vama.

Čim podigne čašu i vi to uradite.

6. Oponašajte ga

Postoji studija koja pokazuje da oponašanje nečijih pokreta povećava interesovanje za vas. To se često dešava s osobama koje su vam bliske. Radite to spontano, a ne kao imitiranje. Recimo, kada on podigne čašu uradite to i vi.

7. Birajte njegovu lijevu stranu

Lijeva strana tijela je povezana sa desnoms tranom mozga koja je zadužena za estetiku i osjećanja. Hodajte sa njegove lijeve strane, pričajte mu u lijevo uho, jer ćete ga tako emotivno stimulisati.

(Novosti.rs)