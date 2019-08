Ljetna avantura - uspomena ili lekcija života?

Kako god završila vaša ljetna ljubavna avantura, budite sigurni da će vam za nekoliko godina izmamiti blesavi osmijeh na licu.

Dugi ljetni dani, slani povjetarac u kosi, preplanula tijela i hladna pića. Zvuči idealno, zar ne? Ako u tu jednačinu dodate i spontanu ljubavnu avanturu dobili ste najbolje ljeto u životu. No, je li to stvarno tako?

Zaljubilai ste se, svaki zalazak Sunca gledate zajedno, svaka ljubavna pjesma je vaša, a šta se događa kada dani zahlade, a plaže napuste ljudi i nasele uspomene? Počinjete shvatati da ste možda potrošili najbolje dane jeta na ljubav koja je, možda, nažalost samo ljetna ljubav?

Ljetne avanture su prava prilika da iziđete iz svoje zone komfora i odvažite se na ljubavnu avanturu koju možda ne biste uzeli u obzir u svojoj rutinskoj, zauzetoj svakodnevici. Budimo realni, tokom ostatka godine naprosto nemate vremena za prolazne, nesigurne i pomalo frustrirajuće, neizvjesne ljubavne situacije.

No, ljeto je idealna prilika da zaboravite na pritisak, nepotrebnu dramu i da se fokusirate na zabavu, opuštanje i uživanje u vrućim ljetnim noćima. Morate imati na umu da vrlo malo ljetnih ljubavi preraste u nešto više, no to ne znači da vam sjećanje na ljetnu ljubav neće izmamiti blesavi osmijeh na licu godinama nakon.

U isto vrijeme možete naučiti puno novih stvari o sebi i o drugim ljudima. Šta vas privlači, a šta odbija, kako izgraditi samopouzdanje i kako postupati s muškarcima u raznim situacijama. Takođe, može otkriti razna skrivena, prekrasna mjesta na obali.

Kako god završila vaša ljetna ljubavna avantura, budite sigurni da će vam za nekoliko godina izmamiti blesavi osmijeh na licu. Zato se zabavite, opustite i u uživajte u svemu što vam ovo ljeto može pružiti.

(zena.rtl.hr)