Da li vjerujete u ljubav na prvi pogled? Mislite li da je to prava ljubav ili samo zaljubljenost? Evo nekoliko razloga koji podržavaju uvjerenje da je ljubav na prvi pogled prava ljubav.

1. To je privlačnost u trenutku

Kada prvi put vidite nekoga i on vas odmah privuče, to je ljubav na prvi pogled. Šta je zapravo privlačnost? To može biti snažan osjećaj zaljubljivanja, ili osjećaj da je neko vaša srodna duša. U svakom slučaju ovakva osjećanja su prava i iskrena.

2. Istraživanja su dokazala

Razna istraživanja su dokazala da je ljubav na prvi pogled stvarna. Oko četrdeset odsto ljudi tvrdi da se zaljubilo na prvi pogled. Ljubav na prvi pogled je stvarna i može dugo da traje ukoliko je čista i iskrena.

3. Nešto više od privlačnosti

Dokazano je da je ljubav na prvi pogled nešto više od privlačnosti. Pored privlačnosti postoji još dosta faktora koji utiču da se zaljubite u nekoga na prvi pogled. Ono što vas privuče mogu biti nečije ruke, govor tijela ili maniri.

4. Nikada se ne zaboravlja

Čak i poslije dosta vremena, osobu u koju ste se zaljubili na prvi pogled ne možete da zaboravite. Kada vas neko pita ko ti je prva simpatija ili ljubav na prvi pogled, odmah ćete se setiti njegovog imena. To je osoba koja će vam uvijek biti u mislima.

5. Osjećaj je sjajan

Samo osobe koje su se zaljubile na prvi pogled znaju kako je to zapravo sjajan osjećaj. Imate utisak da na svijetu ne postoji ništa bolje od ljubavi.

(NN/b92.net)