Ljubavnica bogatih: Muškarci bez novca su kao naporne domaćice

Ova 47-godišnja Britanka najviše voli bogate oženjene muškarce. Ništa od toga joj ne predstavlja moralnu dilemu, ali, kaže, pazi kad žene zovu pa izađe iz sobe.

Kad joj je bilo 19, Britanka Gvenet Li se šefu na poslu požalila zbog dečka koji ju je ostavio. On joj je rekao kako "nema smisla plakati za nekim ko je nije vrijedan, te da bi s obzirom na to da je lijepa i pametna vrijeme trebalo da poklanja samo onima koji će joj uloženo i vratiti. Rekao je: Previše vrijedite da biste gubili vrijeme na dečke koji ništa ne daju, a jednako je lako upoznati bogatog tipa, kao i siromašnog.

Nekoliko sedmica kasnije, po Gvenet je na spoj došao dečko u luksuznom, skupom autu, izveo je u skupocjeni restoran i poljubio joj ruku na rastanku. Tada je, kaže, shvatila da je šef bio u pravu i da bogati tipovi stvarno bolje tretiraju djevojke. Danas Gvenet ima 47 godina i ljubavnica je isključivo imućnim muškarcima koji su sami stekli svoj novac i status. A do sada je bila s više od 100 njih, ispričala je. Ipak, ističe kako "nije riječ samo o novcu". Naime i ona je uspješna. Radi kao finansijski savjetnik u firmi s podružnicama u Londonu, Amsterdamu i Njujorku, te kaže da sebi uvijek može platiti let poslovnom klasom i boravak u "Four Seasons" hotelu. Ali previše se puta, tvrdi, opekla s muškarcima koji su manje uspješniji od nje.

"Ne želim naći nekog goreg samo da ga odvedem u krevet - naprosto želim više", rekla je.

"Slobodni muškarci se mogu uporediti s napornim domaćicama, a isto je i s muškarcima bez novca. Stalno ti nešto prigovaraju. Sjećam se jednog spoja s takvim gdje je on bio previše opsjednut time što ja sve plaćam, da mi je na kraju za svaki trošak prigovarao, čak i kad sam u hotelu upotrijebila Wi-Fi koji se plaćao. Tada sam pomislila kako s takvim tipom mogu izaći samo jednom i da mi se to neće opet dogoditi", ispričala je Gvenet. Ali, kako kaže, muškarci koji su se sami ostvarili i dobro zarađuju, poput npr. multimilijardera koji se bavi investicijom u tehnologiju s kojim se trenutno viđa, su druga priča. "Takvi će tipovi primijetiti da sam bila na frizuri ili da nosim novu haljinu. Jer ne uzimaju žene zdravo za gotovo. A mudar tip zna da, ako me cijeni samo zbog toga što sam žena, i ja ću njega cijeniti kao muškarca" kaže Gvenet, koja misli da je "sramotno" to što muškarci više ne nose buket cvijeća kad idu po djevojku. Ipak, kako ističe, najbolji su oženjeni tipovi. Jer dok će samac pisati SMS drugoj usred izlaska ako mu se djevojka nije potpuno svidjela, oženjeni tip će biti zahvalan što uopšte sjedi vani s nekim osim sa ženom i što ga neko sluša i doživljava. A o njima je, kaže, još nešto naučila: da su oženjeni muškarci najbolji ljubavnici, jer rijetko traže seks. A kad se i dogodi, naglašava, u to se daju sto odsto. "Slobodni su muškarci prazni" dodaje. "Poput kante koja je prije bila puna vode, ali se negdje putem izlila. Oženjene muškarci su supruge svemu podučile, ali treba izabrati 'najskuplje' iz ponude", zaključuje Gvenet, koja trenutno izlazi s nekoliko muškaraca, uglavnom četrdesetih i pedesetih godina, ali i s jednim u sedamdesetim. Jedan od njih je menadžer koji se bavi fondovima, drugi magnat u brodogradnji. I sa svakim od njih ona se drži svojih nepisanih pravila: poput toga da izađe iz sobe ako on zove suprugu, ili da pripazi da za spojeve, putovanja ili poklone za nju troši novac koji mu stoji na posebnom računu - jer zna da žene, bez obzira na to znaju li za nju ili ne, ne vole da ih neko posrami.

Ona je s njihovim muževima, kaže, jer su te žene za njih izgubile interes pa se više s njima ne seksaju iz raznih razloga.

"Zašto ih osuđivati jer žele ostati seksualno aktivni, ili jer žele nekog poštenog ko im tu potrebu može ispuniti", kaže Gvenet.

"To je samo djelić slagalice koji im nedostaje - sve što oni žele je osjećati se živim, a ako se ne osjećaju živima, teško će biti ikakvi muževi", dodaje. Muškarce s kojima izlazi Gveneth uglavnom pronalazi na jednom web siteu, gdje ljudi u braku traže partnere za vanbračne veze, a tamo se prvi put ulogovala dok je i sama još bila u braku, ali joj je muž bio impotentan jer je prolazio kroz terminalnu fazu raka. On joj je sam, ispričala je za Insider, rekao da si nađe nekog ali da pazi da to baš ne bude svima očito. Tako je, uz povremene veze i izlaske, s mužem ostala do njegove smrti prije deset godina.

Od tada je, kaže, klasične veze ne zanimaju. "Nemam vremena za romantiku, ali je lijepo znati da jedan dan ili vikend u mjesecu mogu prestati 'glumiti odraslu osobu' i prepustiti se. Mogu puno popiti, mogu se seksati usred noći i da mi to ujutro ne smeta... Zatim ponovno navučem 'masku' za odrasle i vratim se svom uobičajenom životu", zaključila je.

(24sata.hr)