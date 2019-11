Ljudi dijele zadnje poruke koje su poslali bivšima

Ekipa na Twitteru objavljuje posljednje poruke koje su poslali bivšim partnerima, uz hashtag #LastTextToTheEx koji je postao viralan. Uz svoje objave brojni korisnici Twittera priložili su i snimke ili gifove, a BuzzFeed je prikupio neke od najboljih.

1. Ova cura broj od bivšeg odmah je obrisala.

#LastTextToTheEx That Bastard was deleted the day he walked out . pic.twitter.com/5MFDriavwZ — Yes, I said it. (@JustLaugh_13) November 26, 2019

2. "Priložila sam dijagram koji prikazuje gdje se nalazi klitoris."

“I’ve attached a diagram indicating where the clit is.” #LastTextToTheEx pic.twitter.com/XVIyDwSEid — Lilith DeLuna (@DelunaLilith) November 26, 2019

3. "Lažirala sam sve orgazme. SVE DO JEDNOGA."

I faked all my orgasms. ALL OF THEM #LastTextToTheEx pic.twitter.com/RPKlNKtuhT — Yes, I said it. (@JustLaugh_13) November 26, 2019

4. "Nikad nije poslana. Pas me zaustavio."

5. Ova cura u posljednjoj poruci dečku poručila mu je kako su "njegova sranja kod njegove bake."

"Ya shit is at your grandma's house" was my #LastTextToTheEx and it was also sponsored pic.twitter.com/XhPbErURj1 — DavaStarr (@DavaStarr) November 26, 2019

(Index.hr)