Loš brak ugrožava srce

Stres na poslu, finansijski problemi, neriješeno stambeno pitanje, svakodnevne poteškoće - sve su to okidači za srčani udar.

Ali studije pokazuju da se on često dešava i kao posljedica dugogodišnjeg nesrećnog bračnog života. Tako je pokazalo istraživanje britanskih naučnika na uzorku od 1.200 osoba starosti od 57 do 85 godina.

Naučnici su otkrili da ljudi koji pate u braku imaju 43 odsto veće šanse da boluju od srčanih oboljenja. To se posebno odnosi na žene, jer one češće u sebi zadržavaju negativna osjećanja, pa imaju veće izglede za nezadovoljstvo i depresiju. A to su faktori koji su usko povezani sa zdravljem kardiovaskularnog sistema.

Petogodišnja studija je otkrila i da rizik za srčani udar dodatno raste što loš brak duže traje.

(Večernje novosti)